اعلام قیمت جدید انواع میوه و سبزی در بازار داخل+جدول

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت عمده فروشی محصولات کشاورزی برای هفته جاری (اول تا هفتم آبان) از سوی میدان بزرگ میوه و تره بار تهران اعلام شد. در هفته جاری زنجبیل با هر کیلو ۳۹۰ هزار تومان به جمع میوه و سبزیجات کشور اضافه شد.

بازار میوه

قیمت محصولاتی که از سوی وانت بارها عرضه می‌شود نرخی پایین‌تر از خرده فروشی‌ها و در برخی محصولات کمتر از تره بار است؛ اما اگر مشتری میزان کمی از یک محصول یا چند محصول داشته باشد از فروش خودداری می‌کنند. به عنوان مثال اگر روی تابلو نوشته شده ۵ کیلو سیب زمینی ۵۰ هزار تومان (هر کیلو ۱۰ هزار تومان) مشتری باید حداقل ۵ کیلو خرید کند.

در ادامه قیمت انواع میوه‌های تولید داخل در میوه فروشی‌های مناطق مرکزی رو به پایین شهر نیز به شرح زیر است؛

هر کیلو انگور ۲۹.۸۰۰ تا ۷۸، نارنگی ۱۸.۸۰۰ تا ۲۹.۸۰۰، سیب قرمز ۲۰ تا ۴۴.۸۰۰، سیب زرد ۲۰ تا ۴۸، هلو هسته جدا ۴۹.۸۰۰، هلو انجیری ۵۵، انجیر سیاه ۴۹.۸۰۰، کیوی ۵۴.۸۰۰، انار ۳۵ تا ۴۹.۸۰۰، لیمو شیرین ۲۹.۸۰۰ تا ۳۴.۸۰۰، خرمالو ۴۵ تا ۴۹.۸۰۰، گلابی ۸۸ تا ۱۱۸، پرتقال ۲۸ تا ۵۸، زالزالک ۶۵ تا ۷۰، ازگیل ۹۸ و پسته ۲۹۸ تا ۳۹۸ هزار تومان است.

بازار میوه‌های آبدار همچنان ارزان‌ترین محصولات را به خود اختصاص داده‌اند؛ هر کیلو هندوانه ۲.۵۰۰ تا ۵ و خربزه ۱۰ تا ۱۹.۸۰۰ هزار تومان در حال عرضه است.

در بازار میوه‌های وارداتی هم موز هر کیلو ۶۲.۵۰۰ تا ۶۳.۸۰۰، آناناس ۱۱۰ و نارگیل هر عدد ۵۵ هزار تومان است.

بازار سبزی‌جات

در ادامه قیمت انواع میوه‌های تولید داخل در میوه فروشی‌های مناطق مرکزی رو به پایین شهر می‌آید.

هر کیلو گوجه فرنگی ۲۱.۸۰۰ تا ۲۲.۸۰۰، گوجه گیلاسی ۷۵، هویج ۹.۸۰۰ تا ۱۲.۸۰۰، کاهو رسمی ۱۸.۸۰۰، کاهو سالادی ۱۹.۸۰۰، خیار رسمی ۱۳.۸۰۰ تا ۱۷.۸۰۰، خیار گلخانه‌ای ۱۲.۸۰۰، کلم پیچ ۷.۹۰۰ تا ۱۰.۸۰۰، شلغم ۱۶.۸۰۰ و لیمو ترش ۳۵.۸۰۰ تومان تعیین شده است. لیمو ترش در یک هفته اخیر افزایش قیمت به نسبت زیادی داشته است.

سیب زمینی در این بازار هر کیلو ۱۳.۸۰۰ تا ۱۵.۸۰۰ و انواع پیاز شیری (سفید) ۱۲.۸۰۰ تا ۱۳.۸۰۰، زرد ۱۱.۸۰۰ تا ۱۴.۸۰۰ و پیاز قرمز ۱۷.۸۰۰ تومان به فروش می‌رسد.

ارزان‌ترین محصول در بازار سبزی‌جات کاهو، کلم و هویج (۱۰ هزار تومان) و گران‌ترین سیر خشک (۸۰ هزار تومان) قیمت عمده فروشی است.

در ادامه جدول قیمت عمده فروشی محصولات کشاورزی میدان بزرگ میوه و تره بار تهران قابل مشاهده است.