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۱ آبان ۱۴۰۲، ۱۴:۲۳

یک مسئول راه و شهرسازی زنجان:

۵ هزار زنجانی تسهیلات ودیعه مسکن دریافت کردند

۵ هزار زنجانی تسهیلات ودیعه مسکن دریافت کردند

زنجان- رییس اداره برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی راه و شهرسازی استان زنجان گفت: از خرداد ماه سال گذشته تاکنون بیش از پنج هزار و ۶۴۷ زنجانی تسهیلات ودیعه مسکن دریافت کردند.  

به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد کردلو ظهر دوشنبه گفت: ثبت نام برای دریافت وام ودیعه مسکن در استان زنجان همچنان ادامه دارد.

وی ابراز کرد:متقاضیان زنجانی می‌توانند به سامانه جامع طرح‌های حمایتی مسکن وزارت راه و شهرسازی به آدرس http://saman.mrud.ir مراجعه کرده و ثبت نام کنند.

رییس اداره برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی راه و شهرسازی استان زنجان، گفت: از خرداد ماه سال گذشته تا ۲۹ مهرماه سال جاری (۱۴۰۲)، حدود ۱۸ هزار و۷۷۵ نفر در سامانه جامع طرح‌های حمایتی مسکن وزارت راه و شهرسازی برای دریافت ودیعه مسکن ثبت نام کردند که از این تعداد ۱۳ هزار و ۵۳۵ نفر در شهرستان زنجان و دو هزار و ۲۳۵ نفر در شهرستان ابهر و مابقی متقاضیان در دیگر شهرستان های استان ثبت نام کردند.

کردلو تاکید کرد: در سطح استان زنجان بیش از ۱۴ هزار نفر حائز شرایط برای دریافت تسهیلات ودیعه مسکن شدند که از این تعداد هم دو هزار و ۵۸۱ نفر تعیین شعبه شدند و برای ۵۴۹ نفر نیز پرونده تشکیل شده است.

وی گفت: برای پنج هزار و ۶۴۷ نفر تسهیلات ودیعه مسکن پرداخت شده است، تاکید کرد: همچنین دو هزار و ۱۲۱ نفر توسط شعب بانکی و یا سامانه ثبت نام، رد درخواست شدند و مستاجرینی که دارای کد رهگیری نیستند می‌توانند به سامانه املاک و مستغلات آدرس سامانه (amlak.mrud.ir) و (srem.ir) مراجعه کرده و کد رهگیری را به صورت رایگان دریافت کنند.

رییس اداره برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی راه و شهرسازی استان زنجان، ابراز کرد: میزان تسهیلات ودیعه مسکن از سال ۱۴۰۱ برای متقاضیان واجد شرایط در استان زنجان حداکثر ۴۰ میلیون تومان می‌باشد و مستاجرینی که از تسهیلات ودیعه مسکن تاکنون استفاده نکردند در اولویت برای دریافت تسهیلات بانکی مذکور هستند.

کد مطلب 5919252

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