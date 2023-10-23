  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۱ آبان ۱۴۰۲، ۱۰:۳۷

از سوی وزارت علوم صورت گرفت؛

ساماندهی بیش از ۲۸۰۰ کد رشته محل با مشکل اشتغال و متقاضی

ساماندهی بیش از ۲۸۰۰ کد رشته محل با مشکل اشتغال و متقاضی

با تصویب کاهش ۲۰ درصدی ظرفیت رشته های با مشکل اشتغال توسط وزارت علوم تحقیقات و فناوری بیش از ۲۸۰۰ کد رشته محل با مشکل اشتغال و متقاضی ساماندهی شد.

به گزارش خبرنگارمهر، معاونت آموزشی وزارت علوم همچنین برای اولین بار دروس آمایشی ماموریتی را در محتوای رشته های تحصیلی پیش بینی کرد که نتیجه و دستاورد این اقدام وزارت علوم این بود که در هر برنامه درسی، تعدادی از دروس با عنوان آمایشی ماموریتی شناسایی شده و سرفصل آنها مطابق با آمایش یا ماموریت دانشگاه ها تنظیم شد.

همچنین کدرشته محل هایی که دچار مشکل متقاضی یا اشتغال فارغ التحصیلان هستند ساماندهی شد که نتیجه آن منجر به ساماندهی بیش از ۲۸۰۰ کد رشته محل با مشکل اشتغال و متقاضی در سال ۱۴۰۲ شد.

تدوین آیین نامه تشکیل کارگروه های استانی آمایش آموزش عالی از اقدام های دیگری است که انجام شده و نتیجه آن منجر به تشکیل کارگروه های استانی با حضور ذینفعان هر استان شده است.

کاهش ظرفیت رشته های فاقد زمینه مناسب برای اشتغال از دیگر اقداماتی است که در زمینه آمایش آموزش عالی ایجاد شده است که نتیجه آن منجر به تصویب کاهش ظرفیت ۲۰ درصد ظرفیت رشته های با مشکل اشتغال شده است و این اقدام ۱۰۰ درصد پیشرفت داشته است.

در نهایت آیین نامه ماموریت گرایی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در راستای آمایش آموزش عالی تدوین و در شورای گسترش آموزش عالی تصویب شد.

کد مطلب 5919285
زهرا سیفی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها