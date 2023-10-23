به گزارش خبرنگارمهر، معاونت آموزشی وزارت علوم همچنین برای اولین بار دروس آمایشی ماموریتی را در محتوای رشته های تحصیلی پیش بینی کرد که نتیجه و دستاورد این اقدام وزارت علوم این بود که در هر برنامه درسی، تعدادی از دروس با عنوان آمایشی ماموریتی شناسایی شده و سرفصل آنها مطابق با آمایش یا ماموریت دانشگاه ها تنظیم شد.

همچنین کدرشته محل هایی که دچار مشکل متقاضی یا اشتغال فارغ التحصیلان هستند ساماندهی شد که نتیجه آن منجر به ساماندهی بیش از ۲۸۰۰ کد رشته محل با مشکل اشتغال و متقاضی در سال ۱۴۰۲ شد.

تدوین آیین نامه تشکیل کارگروه های استانی آمایش آموزش عالی از اقدام های دیگری است که انجام شده و نتیجه آن منجر به تشکیل کارگروه های استانی با حضور ذینفعان هر استان شده است.

کاهش ظرفیت رشته های فاقد زمینه مناسب برای اشتغال از دیگر اقداماتی است که در زمینه آمایش آموزش عالی ایجاد شده است که نتیجه آن منجر به تصویب کاهش ظرفیت ۲۰ درصد ظرفیت رشته های با مشکل اشتغال شده است و این اقدام ۱۰۰ درصد پیشرفت داشته است.

در نهایت آیین نامه ماموریت گرایی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در راستای آمایش آموزش عالی تدوین و در شورای گسترش آموزش عالی تصویب شد.