واحدهای درسی نظری دانشگاهها در دوره کارشناسی کاهش می یابد

دکتر رضا نقی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بررسی یک طرح در حوزه برنامه‌های درسی گفت: یک طرحی در شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم پیشنهاد شده که در حال بررسی نهایی است.

وی درباره جزئیات طرح مذکور گفت: در این طرح، یک بسته درسی در دوره کارشناسی پیشنهاد شده تا در حوزه آمایشی، مأموریتی و اشتغال آفرینی، تعداد دروس را افزایش دهیم و هم یک سهمی از دروس نظری به آنها اختصاص داده شود.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری افزود: بر این اساس، دانشگاه‌ها برخی از سرفصل های دروس خود را با توجه به منطقه آمایشی و مأموریت هایی که به آنها واگذار شده، پیگیری می کنند.

وی افزود: همچنین تعداد واحدهای درسی دانشگاهها در حوزه مهارتی افزایش می یابد تا بتوانند ظرفیت مهارتی دانشجویانی که فارغ التحصیل خواهند شد را در راستای اشتغال زایی افزایش دهند.

وی در پاسخ به اینکه آیا برنامه‌ای برای کاهش واحدهای درسی در مقطع کارشناسی دارید یا خیر افزود: واحدهای درسی باید سودمند سازی شوند، واحدهایی را که می‌شود در قالب دوره‌های اختیاری و یا دوره‌های کهاد (دوره‌ی تحصیلی فرعی و کوتاه مدتی است که دانشجو یا متقاضی واجد شرایط، علاوه بر رشته تحصیلی اصلی خود و به طور هم زمان با آن انتخاب می‌نماید) پیش بینی کرد، به دوره‌های اختیاری یا دوره‌های کهاد منتقل کرده و تعداد واحدهای نظری را کاهش خواهیم داد.

وی تاکید کرد: جانشین این واحدها واحدهای مهارتی اشتغال آفرین، ،آمایشی و ماموریتی خواهد شد که دانشجویان را برای ورود به بازار کار آماده می‌کند.