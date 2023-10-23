به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کانون نمایشنامه‌نویسان و مترجمان تئاتر ایران، در چهارمین نشست «صدای نمایشنامه‌نویس» و دور جدید از سلسله‌ نشست‌های نمایشنامه‌خوانی این کانون، نمایشنامه‌ «مَردخوار» نوشته‌ علی عابدی با حضور اصغر همت، رویا بختیاری و علی عابدی ساعت ۱۸ روز شنبه ۶ آبان‌ ۱۴۰۲، در تماشاخانه جوانمرد نمایشنامه‌خوانی می‌شود.

در این رویداد فرهنگی‌ هنری، نمایشنامه‌ها توسط خود نمایشنامه‌نویس یا مترجم، نمایشنامه‌خوانی و ضبط تصویری می‌شود. در نشست‌های پیشین «صدای نمایشنامه‌نویس»، نمایشنامه‌های «مجلس شبیه در ذکر مصائب استاد نوید ماکان و همسرش رُخشید فرزین» نوشته‌ بهرام بیضایی و «هیچ‌کس به ما سلامی نکرد» نوشته‌ قطب‌الدین صادقی و «امپراطور و آشور» نوشته‌ فرناندو آرابال نمایشنامه‌خوانی شده بود.

علاقه‌مندان برای شرکت در این نشست نمایشنامه‌خوانی می‌توانند در تاریخ یادشده به تماشاخانه‌ جوانمرد واقع در عمارت خانه‌ تئاتر به نشانی خیابان استاد نجات‌اللهی، خیابان سمیه، پلاک ۲۶۰ مراجعه کنند.

سلسله‌ نشست‌های نمایشنامه‌خوانی«صدای نمایشنامه‌نویس» توسط کانون نمایشنامه‌نویسان و مترجمان تئاتر ایران، در نخستین شنبه‌ هر در خانه‌ تئاتر برگزار می‌شود.