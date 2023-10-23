به گزارش خبرنگار مهر، صبح دوشنبه و با حضور محمد مهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی کلنگ ساخت مسکن خبرنگاران و هنرمندان در پرند بر زمین زده شد.

بر اساس این گزارش مرحله اول این طرح برای هنرمندان ساکن تهران ساخته می‌شود و ۸۰۰ واحد به فاز اول که متعلق به هنرمندان است در نظر گرفته شده است.

گفتنی است که در طرح «شهرک هنر» سه هزار و ۴۸۱ متر مربع زمین برای ساخت کانون پرورشی فکری کودکان، ۳۶ هزار مترمربع فرهنگی هنری، چهار هزار و یکصد متر هنرهای زیبا و ۱۰ هزار و ۸۰۰ متر مربع برای هنرستان صنعتی اختصاص یافته است.