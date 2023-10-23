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۱ آبان ۱۴۰۲، ۱۶:۴۴

نیروهای امنیتی عراق یکی از سرکرده‌های داعشی را دستگیر کردند

نیروهای امنیتی عراق یکی از سرکرده‌های داعشی را دستگیر کردند

نیروهای امنیتی عراق یکی از سرکرده‌های داعشی را در فلوجه به دام انداختند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری عراقی واع، سازمان امنیت ملی عراق امروز دوشنبه اعلام کرد: از طریق تلاش اطلاعاتی و تعقیب عناصر داعش و بنابر داده‌های اطلاعاتی دقیق، نیروهای دستگاه امنیت ملی عراق عملیات ویژه ای را در شمال بغداد با همکاری اداره امنیت کرکوک انجام دادند که منجر به بازداشت یکی از خطرناک ترین سرکردگان داعش شد.

این تروریست در جریان بازپرسی، به وجود یک گور جمعی اعتراف کرد.

تروریست مذکور محل گور را در شهرستان الکرمه – فلوجه به نیروهای امنیتی عراق نشان داد که عبارت از منزلی بود که برای زندانی کردن، شکنجه و کشتار استفاده می‌شد.

این تروریست ملقب به ابو قصی از سرکردگان داعش به شمار می رود که در زمینه ساخت بمب و بمبگذاری خودروها و حمله به نیروهای امنیتی در الانبار فعالیت داشته است.

کد مطلب 5919852

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