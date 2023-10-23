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۱ آبان ۱۴۰۲، ۱۹:۰۶

رییس اداره حفاظت محیط زیست رودسر:

میزان اثرات منفی شیرابه از خود زباله بیشتر است

میزان اثرات منفی شیرابه از خود زباله بیشتر است

رودسر- رییس اداره حفاظت محیط زیست با اشاره به جدی گرفتن در مهار شیرابه گفت: میزان اثرات منفی شیرابه بیش از خود زباله است.

به گزارش خبرنگار مهر، رحمان پورحسین عصر دوشنبه در جلسه پسماند با اشاره به معضلات پسماند و تولید شیرابه از زباله اظهار کرد: باید در مهار و کاهش شیرابه جدی‌تر عمل کنیم زیرا میزان اثرات منفی شیرابه بیش از خود زباله است.

وی با اشاره به حجم ۱۰۰ تنی زباله در رودسر گفت: از این میانگین ۶۵ درصد زباله تر، ۱۰ تا ۱۳ درصد زباله تفکیکی و برگشت به چرخه و ۳۰ درصد زباله آن غیر قابل بازیافت است.

پورحسین با بیان اینکه ۶۰ الی ۸۰ درصد هزینه‌های شهرداری به بحث جمع آوری پسماند اختصاص داده می‌شود، گفت: اگر این هزینه‌ها صرف تفکیک از زباله انجام شود به نوعی سرمایه گذاری و برد محسوب می‌شود.

پروژه کارخانه کمپوست رودسر علناً کارایی ندارد

«مازیار صفایی اصلی» شهردار رودسر نیز در ادامه این جلسه گفت: هر تجمع انسانی بالطبع سبب ایجاد زباله می‌شود و شهرداری‌ها موظف هستند این زباله‌ها را تعیین تکلیف کنند.

صفایی اصلی افزود: شهرداری‌ها باید بتوانند در تولید، تعیین تکلیف و جمع آوری زباله مسائل راحل و فصل کنند.

وی ادامه داد: واحد پسماند شهرداری رودسر اقدامات خوبی در سطح استانی داشته و توانسته امتیازات خوبی را در بحث تفکیک از مبدا و آموزش خانوارها و اصناف کسب کند.

شهردار رودسر در ادامه بیان کرد: تجهیزات خوبی در مبحث جمع آوری زباله و حرکت به سمت مکانیزاسیون در جمع آوری زباله و ارائه خودرو جهت نخاله به صورت اختصاصی در سطح شهر انجام گرفته است.

وی به مرحله نهایی تعیین تکلیف زباله اشاره و گفت: گیلان با توجه به شرایط جغرافیایی کشاورزی، کوهستانی، ساحلی محدودیت خاصی نسبت به دیگر استان‌ها دارد که بدون همکاری با سایر نهادها و سازمان‌ها موضوع تعیین تکلیف نهایی زباله حل و فصل نخواهد شد.

وی اضافه کرد: پروژه کارخانه کمپوست رودسر در دهه ۸۰ استارت خورد ولی متأسفانه این کارخانه ناقص تحویل گرفته شد و عملاً کارایی ندارد.

صفایی تصریح کرد: دستگاه‌های این کارخانه یک دوره به صورت آزمایشی بهره برداری شد که در فرآیند آزمایشی هم موفق نبود.

شهردار رودسر اظهار کرد: هر اقدام در بحث تعیین تکلیف نهایی کارخانه کمپوست، باید زباله موجود یک نقطه انتهایی داشته باشد در غیر این صورت اتفاق جدیدی در این کارخانه نخواهد افتاد.

وی ادامه داد: در صورت تعیین تکلیف این کارخانه علاوه بر بخش مرکزی رودسر یک شهر کوچک دیگر را می‌تواند تحت پوشش خود قرار دهد.

کد مطلب 5919853

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