۷۰ درصد از ساکنان غزه آواره شدند/ شهادت ۱۶۵۲ نفر در جنوب نوار غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دفتر اطلاع‌رسانی دولتی در غزه اعلام کرد که در جنوب نوار غزه ۱۶۵۲ نفر بر اثر بمباران ارتش رژیم صهیونیستی به شهادت رسیده‌اند.

این در حالی است که رژیم صهیونیستی در ادعایی دروغین مناطق جنوبی نوار غزه را مناطق امن اعلام کرده بود و از ساکنان شمال نوار غزه خواسته بود به مناطق جنوبی این باریکه بروند.

دفتر اطلاع رسانی دولتی در نوار غزه تاکید کرد: نزدیک به یک میلیون و ۴۰۰ هزار فلسطینی در نتیجه حملات اسرائیل آواره شده‌اند. این تعداد نزدیک به ۷۰ درصد از ساکنان نوار غزه را شامل می‌شود.

این دفتر تصریح کرد: اشغالگران ۵۹۷ جنایت را در حق خانواده‌های فلسطینی مرتکب شده‌اند و بیشتر شهدای این جنایات را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند.

بر اساس این گزارش، در نتیجه حملات ارتش رژیم اشغالگر قدس به غزه بیش از ۱۸۱ هزار واحد مسکونی آسیب دیده است که در این میان ۲۰ هزار واحد به طور کامل ویران شده است.

پیش‌تر نیز سخنگوی وزارت امور داخلی غزه در سخنانی اعلام کرد: در نتیجه حملات اسرائیل به غزه بیش از ۱۵۰۰ نفر زیر آوار مدفون شده‌اند. اشغالگران قصد دارند تعداد بسیار بیشتری از غیرنظامیان ساکن نوار غزه را بکشند. از تمامی جهانیان می‌خواهیم که برای توقف حمله به غزه و کشتار غیرنظامیان مداخله کنند.

گفتنی است شمار شهدای حملات رژیم صهیونیستی به غزه به ۵ هزار و ۸۷ نفر رسیده است که در این میان دو هزار و ۵۵ نفر را کودکان و هزار و ۱۱۹ نفر را زنان تشکیل می‌دهند. شمار زخمی شدگان هم ۱۵ هزار و ۲۷۳ نفر است.