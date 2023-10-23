۱۰۸۶ فقره مشاور املاک متخلف در خراسان رضوی پلمب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، وحید داعی در حاشیه گشت مشترک کنترل و بازرسی از مشاورین املاک در راستای ساماندهی مشاوران املاک شهر مشهد که با حضور اعضای ویژه کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات برگزار شد، اظهار کرد: از ابتدای طرح ساماندهی وزارت راه و شهرسازی تاکنون از ۸۰۶۷ فقره مشاور املاک در سطح استان بازدید شده که در این میان تعداد ۲۴۳۲ فقره دارای تخلفاتی مانند، فاقد پروانه و مجوز صنفی و دیگر تخلفات صنفی بودند. از این میان ۱۰۸۶ فقره مشاور املاک تاکنون پلمب و تعطیل شده‌اند.

مدیر کل راه و شهرسازی خراسان رضوی افزود: کنترل مستمر مشاوران املاک و نظارت بر بازار مسکن از ابزاری است که می‌توان قیمت‌ها را متناسب با میزان عرضه و تقاضا ساماندهی کرد.

وی با اشاره به اهمیت شناسایی خانه‌های خالی بیان کرد: ساماندهی مشاوران املاک و شناسایی خانه‌های خالی از موارد مهمی است که ریاست جمهور و شخص وزیر راه و شهرسازی پیگیر آن هستند، ما نیز در اداره کل راه و شهرسازی استان با همکاری و تعامل سایر دستگاه‌های مسئول بر اجرای این موارد اهتمام داریم.

داعی به صورت ویژه از حمایت‌های فرمانداران سطح استان، نمایندگان اداره صمت، اتحادیه املاک، پلیس اماکن و تعزیرات در برگزاری گشت‌های ساماندهی مشاوران املاک تقدیر کرد.