به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدعباس حسینی ظهر جمعه در خطبه‌های نماز جمعه این هفته بافق با گرامیداشت هفته وحدت و میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام صادق (ع)، به تبیین نقش اخلاق در زندگی فردی و اجتماعی پرداخت.

خطیب جمعه بافق با اشاره به اینکه انتظار دین از انسان‌ها، تقوای الهی است، اظهار کرد: در هر کاری که انجام می‌دهیم، باید خدا را ببینیم. ما بنده هستیم و خداوند مولای ماست؛ بنده نباید مولای خود را فراموش کند.

وی افزود: بنده خوب کسی است که هر لحظه از عمرش که می‌گذرد، از یاد خدا غافل نمی‌شود.

هفته وحدت و الگوی اخلاق نبوی

امام جمعه بافق با بیان اینکه روز ولادت پیامبر (ص)، روز اخلاق و مهرورزی است، تصریح کرد: اخلاق خوب پیامبر چنان تأثیری داشت که حتی دشمنان کینه‌توز را به محب و پیرو ایشان تبدیل کرد.

وی با اشاره به حدیثی از پیامبر اکرم (ص) گفت: وجود نازنین پیامبر (ص) فرمودند: شما را به حسن خلق توصیه می‌کنم؛ کسی که اخلاقش خوب باشد شک نکند که اهل بهشت است و کسی که بداخلاق باشد، شک نکند که اهل دوزخ است.

حجت‌الاسلام حسینی با انتقاد از وضعیت برخی تعاملات اجتماعی خاطرنشان کرد: اگر اخلاق در جامعه حاکم شود، بسیاری از این نابسامانی‌ها از بین می‌رود؛ سرمنشأ بسیاری از پرونده‌های دادگستری، سوءخلق و بدرفتاری است.

وی در ادامه به تعریف حسن خلق از لسان مبارک امام صادق (ع) اشاره کرد و گفت: حسن خلق یعنی با مردم با تواضع برخورد کنید، مردم از زبان شما فقط زیبایی بشنوند و هنگام مواجهه با دیگران، روی گشاده و شاد داشته باشید.

امام جمعه بافق با تأکید بر تعمیم این رفتار به محیط خانواده افزود: فراموش نکنیم همسر و فرزندان ما نیز جزو مردم هستند؛ طوری رفتار کنیم که هرکس ما را می‌بیند، از ما فرار نکند.

درخواست حمایت از حقوق کارگران

خطیب جمعه بافق در بخش دیگری از خطبه اول با اشاره به فشارهای اقتصادی بر جامعه، از مسئولان مربوطه درخواست کرد در بحث حقوق کارگران اقدام جدی انجام دهند. وی تصریح کرد: کارگر عزیز ما زحمت خود را کشیده است و حق او نیست که در چنین فشار اقتصادیِ ناشی از عدم پرداخت به موقع حقوق قرار بگیرد.

امام جمعه بافق در خطبه دوم با گرامیداشت هفته دولت و یاد شهیدان رجایی و باهنر و شهید خدمت آیت‌الله رئیسی، گفتمان «ایران قوی» را تنها راه پیشرفت کشور دانست و گفت: برای رسیدن به ایران قوی، دو رکن اساسی نیاز به دولت قوی و ملت قوی داریم.

وی با بیان اینکه دولت و ملت دو بال مکمل یکدیگرند، اظهار داشت: دولت زمانی قوی می‌شود که پشتوانه مردم را داشته باشد و مردم زمانی قوی می‌شوند که دولت حامی آن‌ها باشد. روحیه تعاون بین دولت و ملت باید نهادینه شود.

حجت‌الاسلام حسینی شاخصه‌های دولت قوی را انسجام درونی، شناخت دقیق ظرفیت‌ها، عزم جدی برای خدمت، باور قلبی به آرمان‌های انقلاب و خستگی‌ناپذیری عنوان کرد و افزود: ملت نیز برای قوی شدن نیازمند مبارزه جدی دولت با فساد، حمایت از تولیدکنندگان و اقدام عاجل برای مهار نوسانات قیمت‌ها و حل مشکلات معیشتی است.

امام جمعه بافق با اشاره به بلوغ سیاسی ملت ایران، تجمعات مردمی را عامل همدلی، زنده شدن روحیه دشمن‌شناسی و بازدارنده دشمن از نفوذ و آشوب دانست.

وی در پایان ضمن تبریک هفته وقف، با هشدار نسبت به کم‌رنگ شدن این سنت حسنه گفت: تصرف در موقوفات جایز نیست و نماز در زمین غصبی باطل است. بیایید با تأسی به سیره امیرالمؤمنین (ع) که وقف را راهی برای بهشتی شدن می‌دانستند، فرهنگ وقف را برای آبادانی آخرت ترویج دهیم.