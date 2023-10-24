به گزارش خبرگزاری مهر، ولی الله رحیمی روز سه شنبه گفت: از حوزه انتخابیه زنجان - طارم ۹۶ داوطلب، ابهر -خرمدره و سلطانیه ۲۸ داوطلب، ماهنشان - ایجرود ۲۲ داوطلب و خدابنده ۱۶ داوطلب ثبت نام خود را قطعی کرده اند.

سخنگوی ستاد انتخابات استان زنجان با بیان اینکه فردا آخرین روز ثبت نام داوطلبی نمایندگی مجلس می باشد گفت: ثبت نام تا ساعت ۱۸ سوم آبان ماه از طریق سایت وزارت کشور به نشانی keshvar.moi.ir ادامه دارد.

وی افزود: با هماهنگی شورای محترم نگهبان در جهت سهولت ارائه مدارک، داوطلبان محترم می توانند احکام کارگزینی و یا بازنشستگی خود را که ممهور به مهر سازمان باشد بعنوان سوابق اجرایی ۵ سال در هنگام ثبت نام بارگذاری کنندږ

دبیر ستاد انتخابات استان زنجان گفت: داوطلبان حتماً باید گواهی حداقل ۵ سابقه فعالیت های اجرایی، آموزشی، پژوهشی، قضایی را در سامانه بارگذاری کنند.

رحیمی افزود: با توجه به قانون شفافیت مالی داوطلبان نمایندگی مجلس در دوره فعالیت های انتخاباتی، داوطلب بایستی گواهی یکی از حساب های بانکی قبلی خود و یا افتتاح حساب جدید که در هرصورت بایستی مختص فعالیت‌های انتخاباتی باشد را از بانک دریافت و در سامانه بارگذاری کنند.