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۲ آبان ۱۴۰۲، ۹:۵۸

دبیر ستاد انتخابات استان زنجان خبرداد؛

ثبت‌نام قطعی ۱۶۲ داوطلب نمایندگی مجلس در زنجان

ثبت‌نام قطعی ۱۶۲ داوطلب نمایندگی مجلس در زنجان

زنجان- دبیر ستاد انتخابات استان زنجان گفت: تا پایان پنجمین روز ثبت نام داوطلبان نمایندگی مجلس ۱۶۲ نفر از حوزه های انتخابیه استان زنجان ثبت نام خود را قطعی کرده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، ولی الله رحیمی روز سه شنبه گفت: از حوزه انتخابیه زنجان - طارم ۹۶ داوطلب، ابهر -خرمدره و سلطانیه ۲۸ داوطلب، ماهنشان - ایجرود ۲۲ داوطلب و خدابنده ۱۶ داوطلب ثبت نام خود را قطعی کرده اند.

سخنگوی ستاد انتخابات استان زنجان با بیان اینکه فردا آخرین روز ثبت نام داوطلبی نمایندگی مجلس می باشد گفت: ثبت نام تا ساعت ۱۸ سوم آبان ماه از طریق سایت وزارت کشور به نشانی keshvar.moi.ir ادامه دارد.

وی افزود: با هماهنگی شورای محترم نگهبان در جهت سهولت ارائه مدارک، داوطلبان محترم می توانند احکام کارگزینی و یا بازنشستگی خود را که ممهور به مهر سازمان باشد بعنوان سوابق اجرایی ۵ سال در هنگام ثبت نام بارگذاری کنندږ

دبیر ستاد انتخابات استان زنجان گفت: داوطلبان حتماً باید گواهی حداقل ۵ سابقه فعالیت های اجرایی، آموزشی، پژوهشی، قضایی را در سامانه بارگذاری کنند.

رحیمی افزود: با توجه به قانون شفافیت مالی داوطلبان نمایندگی مجلس در دوره فعالیت های انتخاباتی، داوطلب بایستی گواهی یکی از حساب های بانکی قبلی خود و یا افتتاح حساب جدید که در هرصورت بایستی مختص فعالیت‌های انتخاباتی باشد را از بانک دریافت و در سامانه بارگذاری کنند.

کد مطلب 5920256

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