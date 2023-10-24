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۲ آبان ۱۴۰۲، ۱۶:۴۴

موشک‌باران مناطق مختلف اراضی اشغالی توسط گردان‌های قسام

موشک‌باران مناطق مختلف اراضی اشغالی توسط گردان‌های قسام

گردان‌های قسام در واکنش به جنایات صهیونیست‌ها در حق غیرنظامیان فلسطینی، تل‌آویو، فرودگاه بن گوریون و بئر السبع را موشک‌باران کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، گردان‌های قسام (شاخه نظامی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس) اعلام کرد که در واکنش به کشتار فلسطینیان توسط ارتش رژیم صهیونیستی تل‌آویو و بئر السبع در نقب را موشک‌باران کرده است.

شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی اذعان کرد که در شهرک صهیونیستی «الفی مناشه» واقع در شمال غزه، دست کم دو فروند از موشک‌های قسام به اهداف صهیونیستی برخورد کرده‌اند.

همچنین رسانه‌های عبری اذعان کردند که بر اثر برخورد موشک‌های مقاومت به شهرک صهیونیستی الفی مناشه، چند صهیونیست زخمی شده‌اند.

از سوی دیگر گردان‌های قدس (شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین) نیز اعلام کرد که دو موضع نظامی «کیسوفیم» و «العین الثالثه» را موشک‌باران کرده است.

در نتیجه این موشک‌باران‌ها آژیر هشدار در مرکز و جنوب اراضی اشغالی، فرودگاه بن گوریون، حاتسریم، اور یهودا، بئر السبع، بلماخیم و رأس العین واقع در شمال شرق تل‌آویو به صدا درآمد.

پیش‌تر نیز منابع محلی در غزه از پاسخ موشکی گردان‌های قسام به حملات صهیونیست‌ها به مناطق مختلف نوار غزه خبر داده بودند.

بر این اساس گردان‌های قسام اعلام کرده بود که در پاسخ به کشتار غیرنظامیان در غزه، شهرک مفتاحیم در اطراف غزه را هدف حمله راکتی قرار داده است.

کد مطلب 5920816

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    نظرات

    • ابراهیم فرهنگ IR ۱۸:۴۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۲
      2 0
      پاسخ
      سلام ؛ حماسه ی حماس پشتیبان الهی دارد

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