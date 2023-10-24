مصرف بالای سِرم و برخی اقلام دارویی در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام دلفان امروز سه‌شنبه در دومین نشست تجویز و مصرف منطقی دارو با بیان اینکه مصرف سرم و برخی اقلام دارویی دیگر در سطح استان بالا است، اظهار داشت: به‌صورت فصلی میزان مصرف منطقی دارو به‌خصوص سرم بررسی و راهکارهای لازم در راستای تجویز و مصرف منطقی دارو بیان شود تا به یک منطق کلی و فرهنگ صحیح تجویز و مصرف دارو دست یابیم.

وی تجویز منطقی دارو را یک شاخص جهانی دانست و گفت: باید نسخه‌نویسی پزشکان بر اساس شاخص‌های جهانی باشد و با تجویز منطقی دارو، می‌توان میزان مصرف اقلام دارویی را کنترل کرد و با اشراف کامل، به سمت‌وسوی تجویز و مصرف اقلام دارویی در استان رفت.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان، افزود: سعی شود تجویز و مصرف منطقی دارو به میانگین‌های جهانی و کشوری نزدیک‌تر شود تا عارضه‌های دارویی کمتر شده و از تجویز اقلام پرمصرف نیز جلوگیری شود و واقع‌بینانه باید عمل کرد.