حمله موشکی مقاومت اسلامی عراق به پایگاه «عین الاسد»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، پایگاه آمریکایی «عینالاسد» در عراق از سوی مقاومت اسلامی عراق موشکباران شد.
مقاومت اسلامی عراق با صدور بیانیهای مسئولیت این عملیات را به عهده گرفت و تصریح کرد: رزمندگان مقاومت اسلامی عراق شامگاه امروز پایگاه اشغالگران آمریکایی در غرب عراق را موشکباران کردند و اهداف خود در این پایگاه را به صورت مستقیم مورد هدف قرار دادند.
لازم به ذکر است که از چند روز پیش گروههای مقاومت عراقی در واکنش به حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه، بمباران مناطق مسکونی و کشتار غیرنظامیان فلسطینی و در حمایت از مقاومت فلسطین، برای مقابله با صهیونیستها اعلام آمادگی کردهاند. طی چند روز اخیر مقاومت اسلامی عراق بارها مواضع نیروهای تروریست آمریکایی در پایگاه الحریر در شمال عراق و پایگاه عین الاسد در غرب این کشور را هدف حملات پهپادی و راکتی قرار داده است.
مقاومت عراق همچنین از چند روز پیش پایگاههای اشغالگران آمریکایی را در سوریه نیز هدف قرار میدهد. پایگاه التنف در شرق سوریه و پایگاه آمریکایی در میدان گازی کونیکو در شمال شرق سوریه از جمله مقرهایی است که طی این روزها از سوی مقاومت عراق هدف حمله پهپادی یا راکتی قرار گرفته است.
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