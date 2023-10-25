به گزارش خبرنگار مهر به نقل از یونهاپ، شرکت نفت دولتی KNOC کره جنوبی با شرکت آرامکوی عربستان برای ذخیره سازی ۵.۳ میلیون بشکه از نفت عربستان در بندر اولسان کره جنوبی توافق نامه امضا کرده است.

قرار شده در قالب ذخیره سازی این نفت در شهر بندری و صنعتی اولسان، کره جنوبی در خرید آن از اولویت برخوردار شود.

توافق فوق در سفر یون سوک یول، رئیس جمهور کره جنوبی، به عربستان به امضای مقامات دو کشور رسیده است.

با وجود در اولویت بودن کره‌ای‌ها برای خرید نفت ذخیره شده در اولسان اما عربستان می‌تواند نفت مذکور را به دیگر کشورها هم صادر کند.

KNOC اعلام کرده که در سایه نوسان قیمت نفت در بازار جهانی به خاطر تشدید تنش‌ها در سرزمین‌های اشغالی بین رژیم صهیونیستی و نیروهای مقاومت فلسطینی، ما با میزبانی از ذخایر نفت عربستان، قدرت پاسخگویی خود در حوزه امنیت انرژی را افزایش داده‌ایم.

عربستان در سال ۲۰۲۲ معادل ۳۳ درصد از کل وارداتی کره جنوبی را تأمین کرده است.