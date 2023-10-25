به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رسانه‌های صهیونیستی به گسترش ترس و وحشت میان مقامات این رژیم نسبت به عملکرد حزب الله اذعان کردند.

این رسانه‌ها گزارش دادند: کسی در اسراییل نمی‌تواند گام‌های بعدی حزب الله را پیش بینی کند چرا که ترس آن وجود دارد که مانند عملیات طوفان الاقصی در جنوب، شاهد یک شکست اطلاعاتی باشیم.

پیشتر رسانه‌های عبری زبان گزارش داده بودند: اسراییل و آمریکا برای رمزگشایی از قصد و نیت سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان با مشکل رو به رو هستند.

این رسانه‌ها تاکید کردند: ما شاهد سکوت سید حسن نصرالله و راه اندازی جنگ فرسایشی علیه اسراییل در مرزهای شمالی هستیم.

رسانه‌های عبری زبان اذعان کردند: اسراییل باید خود را برای بدترین سناریو یعنی نبرد در دو جبهه در آن واحد آماده کند.