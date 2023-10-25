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۳ آبان ۱۴۰۲، ۹:۱۸

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان:

برخورد رخ به رخ ۲ دستگاه پژو در محور خور یک کشته و ۵ زخمی داشت

برخورد رخ به رخ ۲ دستگاه پژو در محور خور یک کشته و ۵ زخمی داشت

اصفهان - سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان از مصدومیت پنج نفر و فوت یک نفر دیگر در تصادف ۲ دستگاه پژو در محور خور خبر داد.

عباس عابدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: حادثه ویژه ترافیکی ساعت ۷ و ۳۸ دقیقه بامداد به مرکز فرماندهی عملیات اورژانس استان اصفهان گزارش شده است.

وی افزود: در این حادثه ۲ دستگاه پژو در ۲ کیلومتری خور به سمت فرخی به صورت رخ به رخ با یکدیگر برخورد کرده‌اند.

وی با بیان اینکه ۳ نفر زن و ۲ نفر مرد در این حادثه مصدوم شده‌اند، گفت: یک نفر آقای ۵۱ ساله نیز در این حادثه جان خود را از دست داده است.

عابدی با اشاره به اعزام ۲ واحد امدادی اورژانس ۱۱۵ و کد نجات هلال احمر و آمبولانس بیمارستان خور برای این حادثه تصریح کرد: مصدومان به بیمارستان آفتاب هشتم خور منتقل شدند.

کد مطلب 5921225

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