  1. استانها
  2. همدان
۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۱:۰۴

رییس پارک علم و فناوری همدان خبرداد:

پیگیر راه اندازی کارخانه نوآوری در همدان هستیم

پیگیر راه اندازی کارخانه نوآوری در همدان هستیم

همدان_ رییس پارک علم و فناوری همدان گفت: پیگیر راه اندازی کارخانه نوآوری در استان همدان و معرفی طرح های کلان فناوری به معاونت علمی هستیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، دستیار معاونت علمی، فناوری، اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری از پارک علم و فناوری همدان بازدید کردند.

مجید کزازی در جریان این بازدید به ارائه گزارشی از اهم فعالیت و اقدامات پارک علم و فناوری همدان پرداخت و گفت: مساحت پارک علم و فناوری همدان ۲۱ هکتار می‌باشد که از این میزان ۵ هکتار در اختیار ساختمان مرکزی و ۱۶ هکتار آن قابل واگذاری به شرکت‌های دانش بنیان و واحدهای فناور است.

وی با بیان اینکه ۲ هزار و ۳۰۰ متر از مجموعه پارک علم و فناوری همدان در اختیار فضاهای کارگاهی و آزمایشگاهی است، افزود: پارک علم و فناوری در ۳ فاز احداث می‌شود که فاز اول آن در سال ۹۸ به بهره برداری رسید و فاز دوم آن نیز منوط به تأمین اعتبار از سوی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان در آینده‌ای نزدیک افتتاح می‌شود.

وی تصریح کرد: استان همدان دارای ۱۰ مرکز رشد و نوآوری در شهرستان‌های همدان، ملایر، نهاوند، کبودراهنگ، تویسرکان، رزن، فامنین، اسدآباد و… می‌باشد.

رئیس پارک علم و فناوری همدان افزود: همچنین در شهر لالجین مرکز رشد تخصصی مربوط به صنایع دستی نیز راه اندازی شده است.

کزازی، برگزاری ۳۵ دوره آموزشی، برگزاری ۱۶۰ جلسه مشاوره، برگزاری ۱۵ نمایشگاه در استان و کشور، بررسی و تأیید ۵۷ پرونده ثبت اختراع، برگزاری ۹ رویداد و ارائه ۵۱۰ مورد خدمات آزمایشگاهی را از اهم فعالیت‌های پارک علم و فناوری در سال ۱۴۰۱ برشمرد.

وی در خصوص راه اندازی خانه خلاق نیز بیان داشت: در شهرستان ملایر یک خانه خلاق با همکاری اوقاف و امور خیریه، در شهرهای همدان و لالجین نیز خانه خلاق با همکاری میراث فرهنگی و شهرستان فامنین توسط یک خیر راه اندازی شده است.

وی با اشاره به ارائه تسهیلات پرداختی پارک علم و فناوری همدان به شرکت‌های دانش بنیان و واحدهای فناور نیز گفت: از اواخر سال ۱۴۰۰ تاکنون بیش از ۱۴۶ میلیارد تومان به واحدهای فناور تسهیلات ارزان قیمت پرداخت شده است.

رئیس پارک علم و فناوری همدان نیز به ارائه گزارشی از حمایت‌های زیرساختی انجام شده توسط معاونت علمی ریاست جمهوری پرداخت و ابراز داشت: در سال جاری از ۹ میلیارد تومان مبلغ موافقت نامه با معاونت علمی ریاست جمهوری تاکنون ۲ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان آن به منظور تکمیل پروژه عمرانی فاز دوم ساختمان اصلی پارک علم و فناوری همدان پرداخت شده است.

وی به برخی از مهمترین اقدامات و دستاوردهای پارک علم و فناوری همدان در شش ماه نخست سال جاری پرداخت و افزود: اعطای بیش از ۵۶ میلیارد تومان تسهیلات ارزان قیمت به شرکت‌های دانش بنیان و واحدهای فناور استان، تصویب افزایش سرمایه صندوق پژوهش و فناوری استان به ۵۰ میلیارد تومان، در دست پذیرش بودن ۸۶ دستیار فناوری در شرکت‌های دانش بنیان و واحدهای فناور استان، پیگیری راه اندازی کارخانه نوآوری و معرفی طرح‌های کلان فناوری به معاونت علمی، پیگیری راه اندازی مرکز علم و فناوری در شهر بخارای ازبکستان و پیگیری اجرای بند (ب) ماده ۶ قانون جهش تولید دانش بنیان از اهم این اقدامات بوده است.

کزازی با اشاره به فعالیت واحدهای فناور گفت: استان همدان دارای ۳۸۰ واحد فناور شامل مؤسسات فناور، شرکت‌های دانش بنیان و مراکز رشد و هسته‌های فناور است.

وی با بیان اینکه ۲ هزار و ۷۰۰ نفر در واحدهای فناور و شرکت‌های دانش بنیان مشغول به فعالیت هستند، افزود: در سال گذشته میزان ۱,۰۰۰ میلیارد تومان فروش ریالی و ۵.۵ میلیون دلار فروش ارزی توسط واحدهای فناور و شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در پارک علم و فناوری استان همدان رقم خورد.

وی با اشاره به اینکه ۷۸ شرکت دانش بنیان در استان همدان فعالیت دارند و بیشترین فروش محصولات تولیدی خود را داشتند، تصریح کرد: بیشترین کالای صادر شده از استان همدان به کشورهای اروپایی قطعات الکترونیکی بوده است.

کزازی اظهار داشت: همچنین در سال گذشته با مساعدت‌های مرکز تحقیقات کشاورزی استان، پردیس کشاورزی و همچنین یک پردیس فناوری در دانشگاه بوعلی سینا نیز راه اندازی شده است.

رئیس پارک علم و فناوری همدان خاطرنشان کرد: بر اساس اعلام وزارت کشور استان همدان سال گذشته با ۸۹ امتیاز رتبه اول اقتصاد دانش بنیان را بین سایر استان‌های کشور کسب کرده است.

کد مطلب 5921258

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها