پیگیر راه اندازی کارخانه نوآوری در همدان هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، دستیار معاونت علمی، فناوری، اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری از پارک علم و فناوری همدان بازدید کردند.

مجید کزازی در جریان این بازدید به ارائه گزارشی از اهم فعالیت و اقدامات پارک علم و فناوری همدان پرداخت و گفت: مساحت پارک علم و فناوری همدان ۲۱ هکتار می‌باشد که از این میزان ۵ هکتار در اختیار ساختمان مرکزی و ۱۶ هکتار آن قابل واگذاری به شرکت‌های دانش بنیان و واحدهای فناور است.

وی با بیان اینکه ۲ هزار و ۳۰۰ متر از مجموعه پارک علم و فناوری همدان در اختیار فضاهای کارگاهی و آزمایشگاهی است، افزود: پارک علم و فناوری در ۳ فاز احداث می‌شود که فاز اول آن در سال ۹۸ به بهره برداری رسید و فاز دوم آن نیز منوط به تأمین اعتبار از سوی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان در آینده‌ای نزدیک افتتاح می‌شود.

وی تصریح کرد: استان همدان دارای ۱۰ مرکز رشد و نوآوری در شهرستان‌های همدان، ملایر، نهاوند، کبودراهنگ، تویسرکان، رزن، فامنین، اسدآباد و… می‌باشد.

رئیس پارک علم و فناوری همدان افزود: همچنین در شهر لالجین مرکز رشد تخصصی مربوط به صنایع دستی نیز راه اندازی شده است.

کزازی، برگزاری ۳۵ دوره آموزشی، برگزاری ۱۶۰ جلسه مشاوره، برگزاری ۱۵ نمایشگاه در استان و کشور، بررسی و تأیید ۵۷ پرونده ثبت اختراع، برگزاری ۹ رویداد و ارائه ۵۱۰ مورد خدمات آزمایشگاهی را از اهم فعالیت‌های پارک علم و فناوری در سال ۱۴۰۱ برشمرد.

وی در خصوص راه اندازی خانه خلاق نیز بیان داشت: در شهرستان ملایر یک خانه خلاق با همکاری اوقاف و امور خیریه، در شهرهای همدان و لالجین نیز خانه خلاق با همکاری میراث فرهنگی و شهرستان فامنین توسط یک خیر راه اندازی شده است.

وی با اشاره به ارائه تسهیلات پرداختی پارک علم و فناوری همدان به شرکت‌های دانش بنیان و واحدهای فناور نیز گفت: از اواخر سال ۱۴۰۰ تاکنون بیش از ۱۴۶ میلیارد تومان به واحدهای فناور تسهیلات ارزان قیمت پرداخت شده است.

رئیس پارک علم و فناوری همدان نیز به ارائه گزارشی از حمایت‌های زیرساختی انجام شده توسط معاونت علمی ریاست جمهوری پرداخت و ابراز داشت: در سال جاری از ۹ میلیارد تومان مبلغ موافقت نامه با معاونت علمی ریاست جمهوری تاکنون ۲ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان آن به منظور تکمیل پروژه عمرانی فاز دوم ساختمان اصلی پارک علم و فناوری همدان پرداخت شده است.

وی به برخی از مهمترین اقدامات و دستاوردهای پارک علم و فناوری همدان در شش ماه نخست سال جاری پرداخت و افزود: اعطای بیش از ۵۶ میلیارد تومان تسهیلات ارزان قیمت به شرکت‌های دانش بنیان و واحدهای فناور استان، تصویب افزایش سرمایه صندوق پژوهش و فناوری استان به ۵۰ میلیارد تومان، در دست پذیرش بودن ۸۶ دستیار فناوری در شرکت‌های دانش بنیان و واحدهای فناور استان، پیگیری راه اندازی کارخانه نوآوری و معرفی طرح‌های کلان فناوری به معاونت علمی، پیگیری راه اندازی مرکز علم و فناوری در شهر بخارای ازبکستان و پیگیری اجرای بند (ب) ماده ۶ قانون جهش تولید دانش بنیان از اهم این اقدامات بوده است.

کزازی با اشاره به فعالیت واحدهای فناور گفت: استان همدان دارای ۳۸۰ واحد فناور شامل مؤسسات فناور، شرکت‌های دانش بنیان و مراکز رشد و هسته‌های فناور است.

وی با بیان اینکه ۲ هزار و ۷۰۰ نفر در واحدهای فناور و شرکت‌های دانش بنیان مشغول به فعالیت هستند، افزود: در سال گذشته میزان ۱,۰۰۰ میلیارد تومان فروش ریالی و ۵.۵ میلیون دلار فروش ارزی توسط واحدهای فناور و شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در پارک علم و فناوری استان همدان رقم خورد.

وی با اشاره به اینکه ۷۸ شرکت دانش بنیان در استان همدان فعالیت دارند و بیشترین فروش محصولات تولیدی خود را داشتند، تصریح کرد: بیشترین کالای صادر شده از استان همدان به کشورهای اروپایی قطعات الکترونیکی بوده است.

کزازی اظهار داشت: همچنین در سال گذشته با مساعدت‌های مرکز تحقیقات کشاورزی استان، پردیس کشاورزی و همچنین یک پردیس فناوری در دانشگاه بوعلی سینا نیز راه اندازی شده است.

رئیس پارک علم و فناوری همدان خاطرنشان کرد: بر اساس اعلام وزارت کشور استان همدان سال گذشته با ۸۹ امتیاز رتبه اول اقتصاد دانش بنیان را بین سایر استان‌های کشور کسب کرده است.