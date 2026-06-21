به گزارش خبرنگار مهر، محسن نظری پیش از ظهر یکشنبه در نشست خبری با حضور اصحاب رسانه و خبرنگاران در پارک علم و فناوری استان سمنان از فعالیت ۵۵۰ شرکت دانش بنیان و فناور در این استان خبر داد و بیان کرد: حمایت از این شرکت ها از جمله رویکرد های پارک است.

وی با بیان اینکه در یک سال گذشته با محوریت پارک علم و فناوری یک هزار میلیارد تومان حمایت از شرکت های دانش بنیان و فناور استان سمنان صورت گرفته است افزود: در زمینه تامین مالی پارک علمو فناوری استان در زمره پنج پارک برتر سال گذشته بوده است.

رئیس پارک علم و فناوری استان سمنان گفت: در یکسال اخیر از معاونت علمی ریاست جمهور ۱۲۳ میلیارد تومان، تبصره ۱۸ وزارت علوم ۲۷ میلیارد تومان و از منابع فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات ۴۴ میلیارد تومان حمایت از دانش بنیان ها و فناورها انجام شده است.

نظری با بیان اینکه در یکسال اخیر از منابع داخلی پارک علم و فناوری استان سمنان ۱۵ میلیارد تومان به دانش بنیان ها و فناورها کمک شده است تاکید کرد: از صندوق سرمایه گذاری نوآوری و شکوفایی هم در یکسال اخیر ۷۰۲ میلیارد تومان حمایت از دانش بنیان ها و فناورها انجام شده در حالی که در سال قبل از آن کمک های این ردیف اعتباری ۱۷۱ میلیارد تومان بوده است.

وی در ادامه از میزبانی دو رویداد مهم در پارک علم و فناوری استان سمنان خبر داد و افزود: سومین رویداد هوش مصنوعی ایران و رویداد ملی پویانمایی اواسط پاییز و اواخر تابستان سال جاری در این پارک برگزار می شود.

رئیس پارک علم و فناوری استان سمنان با بیان اینکه سال قبل رویداد هوش مصنوعی کشور با حضور ۴۰۰ متخصص از سراسر کشور برگزار شد گفت: امسال نیز این رویداد به صورت ویژه در استان برگزار خواهد شد.

نظری با بیان اینکه پارک علم و فناوری استان سمنان در یکسال اخیر دبیرخانه ملی اقتصاد دیجیتال را کسب کرده است گفت: دبیرخانه ملی اعتبار مالیاتی و دبیرخانه گرنت (تخصیص اعتبار) آب و انرژی کشور نیز به پارک علم و فناوری استان سمنان اختصاص یافته است.

وی همچنین از راه اندازی نیروگاه پایلوت و آزمایشی ۴۰ کیلوواتی انرزی خورشیدی با فناوری جدید تعقیب کننده نور خورشید برای نخستین بار در استان سمنان تا پایان سال جاری خبر داد و افزود: این نیروگاه در صورت اجرا قابل تسری است زیرا فناوری بسیار نوین و پربازدهی دارد.