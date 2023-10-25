عملیات طوفان الاقصی دیوار اطلاعاتی اسراییل را فرو ریخت

به گزارش خبرگزاری مهر، بیست و سومین جلسه از سلسله نشست‌های تخصصی "امت همدل" به منظور نقد و بررسی الگوی مفهومی امت واحده اسلامی با عنوان "فلسطین در دایره تبیین" با حضور اساتید و صاحب نظران برگزار شد.

مهدی شکیبایی رئیس فرهنگسرای رسانه و کارشناس ارشد مسائل خاورمیانه در ابتدای این نشست اظهار داشت: ما در ابتدا باید بررسی کنیم که این اقدام حماس کنش و یا واکنشی در برابر یک طیف از رفتارهای رژیم صهیونیستی بوده است؟ این رژیم منحوس در حوزه کرانه باختری در تدارک ایجاد دو میلیون واحد مسکونی برای شهرک‌های جدید بود و منطقه غزه را بیش از ۱۶ الی ۱۷ سال است که تحت تدابیر امنیتی شدید در حوزه‌های سوخت، آب، برق، کالای مورد نیاز مردم قرار داده است. بنابراین سخت گیری هایی که رژیم صهیونیستی به مردم مظلوم فلسطین روا می‌داشت و عرصه را برای آنان تنگ کرده بود، منجر به چنین واکنش کوبنده و مقاومی شد.

وی افزود: همچنین نادیده گرفتن فلسطینیان از سوی برخی از کشورهای عربی و تلاش‌هایی که رژیم صهیونیستی برای حفظ ارتباط با بایدن، تقویت جریان سازش و بولد کردن اقدامات و واکنش‌های محمود عباس داشت، از جمله عواملی بود که باعث شد فلسطینیان تمامی معادلات رژیم صهیونیستی را برهم بزنند و عملیات باشکوه طوفان الاقصی رقم بخورد.

شکیبایی تصریح کرد: در دیداری که اخیراً به همراه وزارت امور خارجه با آقای اسماعیل هنیه داشتیم این مسئله مطرح شد که این عملیات یکسال و نیم پیش در چهارچوب مانورهای پشت سرم تحت عنوان "رکن الشدید" انجام شد و طبیعی بود که برای انجام این عملیات تمامی چشمه‌های امنیتی رژیم صهیونیستی را بررسی کرده‌اند. باید گفت که این اقدام حماس یک شاهکار تاریخی بود چراکه توانستند دیوار اطلاعاتی رژیم صهیونیستی را بشکافند و عملیات نفوذ خود را به وجود آورند، اسیر گیری کنند و در نهایت صدها تن از افراد این رژیم کودک کش را به هلاکت برسانند.

رئیس فرهنگسرای رسانه خاطر نشان کرد: رژیم صهیونیستی در سال ۲۰۰۷، ۴ الی ۵ جنگ را علیه فلسطینیان تدارک دید تا شکاف میان فلسطینیان را عمیق‌تر کند و از منظر خودشان هم توانسته بودند کانون جهاد و مقاومت را کنترل کنند و در میان فلسطینیان هم توازنی را ایجاد کنند؛ اما عملیات طوفان الاقصی همه این اقدامات را برهم زد.

وی ادامه داد: در طی این دو دهه جنگی که علیه فلسطینیان رخ داده بود ما هیچوقت شاهد نبودیم که آنها منطقه‌ای را که توسط رژیم صهیونیستی اجیر شده است، آزاد کنند. بنابراین مهمترین نکته در این عملیات این بود که مردم مظلوم فلسطین این عملیات را بارها و بارها تمرین کرده بودند و شگفتی به وجود آوردند.

شکیبایی خاطر نشان کرد: ارتش رژیم صهیونیستی در طول سال‌ها در تلاش بود که امنیت پایداری را برای سرزمین خود ایجاد کند اما تمام این نقشه‌ها نقش برآب شد و ما در این عملیات تصاویری را مشاهده کردیم که نیروهای غاصب این رژیم از دست نیروهای مقاومت فرار می‎‌کردند. اتفاقاتی که رژیم صهیونیستی به هیچ عنوان متوجه آن نبود.

وی با بیان اینکه امروز فلسطینیان به این نتیجه رسیده‌اند که می‌توانند با تلاش مضاعف رژیم صهیونیستی را نابود کنند، گفت: همین مسئله باعث شده است که این رژیم غاصب عصبانی شود و این‌طور دیوانه وار نسل کشی به راه بیاندازد و کودکان مردم مظلوم و بیگناه را از بین ببرد.

شکیبایی با اشاره به اینکه مشکلی که رژیم صهیونیستی از همان ابتدا در خودش حس می‌کرد، نداشتن عمق استراتژیک بود، اظهار کرد: این رژیم منحوس با تبانی نیروهای جنگ جهانی دوم، عضوی از سازمان ملل شد و با تأییدی که از سازمان ملل گرفت در نظر داشت تا ضعف خود را به نوعی پوشش دهد.

وی ادامه داد: در مقابل این ضعف رژیم صهیونیستی، یک محور مقاومتی داریم که عمق استراتژیک آن در دنیای اسلام زبانزد است و اگر بخواهیم تنگنای این رژیم و گستردگی استراتژیک محور مقاومت را در نظر بگیریم، محور مقاومت پیروز میدان به حساب می‌آید، اما حمایت‌هایی که از رژیم صهیونیستی می‌شود و انباشت تکنولوژی‌هایی در این رژیم مستقر است باعث شده تا به امروز پا برجا بماند.

شکیبایی خاطر نشان کرد: امروز فلسطینیان نیروهای مضاعف و استعدادهای جوانی در پشت مرزهایشان تجمع کرده‌اند و آماده هر نوع اقدامی هستند. حمایت این نیروها و استعدادها باعث شد که بایدن پس از گذشت سه روز از جنگ بعد از تماس‌های تلفنی مکرر به رژیم صهیونیستی سفر کرد و عملاً حمایت خود را از این رژیم غاصب اعلام کرد.

امروز نیرویی در فلسطین شکل گرفته است که ماورایی است

در ادامه عثمان سالاری حقوق‌دان و استاد دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی اظهار داشت: حفظ صلح و امنیت بین المللی برعهده سازمان بین الملل است و اگر این سازمان نتواند صلح درمیان جوامع را تأمین کند، هر دولتی می‌تواند برای دفاع از متجاوز از خود دفاع کند.

وی در ادامه تاریخچه‌ای از گذشته اعراب و اسرائیل و ۴ جنگی که تا سال ۱۹۶۷ انجام شده است، را تشریح کرد و گفت: در حقوق بشر در سه مسئله به رسمیت شناخته شده است، ۱- حقوق مدنی، ۲- حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ۳- حقوق همبستگی که در سال ۱۹۶۶ به تصویب همه کشورهای جهان رسیده است و در این حقوق حق تعیین سرنوشت برای کشورها مطرح شده است.

سالاری ادامه داد: ظلم و جنایتی که نسبت به مردم مظلوم فلسطین انجام می‌گیرد در هیچیک از قوانین حقوق بشری پذیرفته نیست. بنابراین همه باید از این ملت مظلوم حمایت همه جانبه داشته باشند و در برابر اقدامات رژیم فاسد صهیونیستی از آنان دفاع کنند. امروز باید حق تعیین سرنوشت در اختیار خود مردم فلسطین قرار بگیرد و خودشان تصمیم گیرنده آینده سرزمینشان باشند.

استاد دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی تصریح کرد: امروز رژیم صهیونیستی حقوق بشر را نقض کرده است؛ اگر دیوان کیفری بین المللی بخواهد عادلانه و منصفانه با این رفتار جنایتکارانه برخورد کند باید با سران رژیم فاشیستی صهیونیستی برخورد کنند و اقدامات بایسته قانونی انجام دهند تا همگان شاهد رسیدگی به این دولت یاغی باشیم.

وی با بیان این اینکه زیر پا گذاشتن کنوانسیون‌های ۴ گانه حقوق بین الملل و بی اعتنایی دولت‌های غربی به این اقدامات رژیم صهیونیستی باعث نقض قوانین بنیادین سازمان ملل شده است، گفت: امروز جنایات رژیم صهیونیستی را هر نابینایی مشاهده کرد و هر ناشنوایی شنید. ما شاهد پایداری و مقاومت وسیع رزمندگان فلسطینی هستیم و اعتماد به نفسی که امروز این رزمندگان به دست آورده‌اند مثال زدنی است.

سالاری اذعان کرد: امیدواریم شاهد مجد و عظمت برای ارزشها و بینشهای اسلامی در سرزمین قدس شریف باشیم و به زودی در مسجد الاقصی قبله اول مسلمانان نماز بخوانیم.

جبهه مقاومت به یک نقش کلیدی و مؤثری در منطقه رسیده است

حسن لاسجردی استاد دانشگاه و کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا در ادامه اظهار کرد: امروز نیرویی در فلسطین شکل گرفته است که ماورایی است و شاهد پیروزی جبهه حماس و مقاومت هستیم.

وی ادامه داد: به وجود آوردن خسارتهای نظامی در این جنگ مهم است اما آنچه که امروز برای نتانیاهو مهم است، شکست اطلاعاتی است که خوشبختانه نیروهای حماس به این مسئله دست یافته‌اند.

کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا تصریح کرد: اسرائیل اخیراً یک سیاستی را در پیش گرفته تا به مردم دنیا ثابت کند که همواره در پی ایجاد امنیت و در تلاش است تا نشان دهد که یک دولت جعلی خوب است و خود را در این زمینه توجیه می‌کند.

لاسجردی خاطر نشان کرد: زندگی کسانی که در غزه سکونت می‌کنند به تصمیم و اراده خودشان نیست و همواره در معرض انواع تهدید قرار دارند. بنابراین کسانی که در غزه و فلسطین زندگی می‌کنند به انتها رسیده‌اند و فقط در پی این هستند که زندگی از دست رفته خود را پس بگیرند. باید گفت کاری که مقاومت انجام داد باعث شد انرژی مضاعفی به مردم غزه وارد شود و بتوانند به یک دگردیسی دست یابند.

وی با بیان اینکه اگر امروز می‌بینیم جبهه مقاومت به یک نقش کلیدی و مؤثری در منطقه رسیده است، از برکات حضور و نگاه تیز بینانه شهید سلیمانی است و نباید از نقش این شهید والا مقام غافل شویم گفت: امروز خط سبز و یا کمربند سبز شکل گرفته و نیروهای مقاومت نسبت به گذشته استوار تر هستند و قدرتشان رو به افزایش است.

لاسجردی با بیان اینکه آمریکایی‌ها در ظاهر نشان می‌دهند که منطقه را ترک کردند و این اعتقاد را دارند که اگر اتفاقی در این منطقه صورت گیرد به دلیل عدم حضور آنها است، گفت: اما مردم منطقه به این باور رسیده‌اند که هر اتفاقی هم رخ دهد می‌توانند در مقابل نیروی غاصب استکبار ایستادگی و در مقابل زایل شدن حق و حقوق خود مقابله کنند.

وی در پایان تاکید کرد: امروز بر حاکمان کشورهای اسلامی واجب است تا با گفت‌وگو ذهنیت کسانی که در مقابل مردم غزه و فلسطین قرار دارد را تغییر دهند و فضای رقابتی را به فضای رفاقتی تبدیل کنیم تا همگان در برابر این رژیم غاصب بپا خیزیم و ایستادگی کنیم.