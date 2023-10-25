پیش بینی حضور ۲۷۰ هزار پرنده مهاجر در تالاب های گیلان

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین علینژاد از ورود انواع پرندگان مهاجر در تالاب‌های گیلان خبر داد و اظهار کرد: تاکنون پیش قراولان این پرندگان از جمله خوتکای ابرو سفید، اردک نوک پهن، سر سبز، اکراس سیاه، بلدرچین و انواع یلوه‌ها در تالاب‌ها و محیط زیست گیلان دیده شده است.

رییس اداره نظارت بر حیات وحش محیط زیست گیلان افزود: با سرد شدن هوا در مناطق سردسیر شمالی پیش بینی می‌شود امسال حدود ۲۷۰ هزار پرنده مهاجر زمستان گذران تالاب‌ها و آبگیرهای گیلان را برای زمستان گذرانی انتخاب کنند.

وی با اشاره به اینکه گیلان بیش از هزار تالاب، رودخانه و آبگیر دارد بیان کرد: ۳۰ زیستگاه مهم از جمله تالاب بین المللی انزلی، بوجاق کیاشهر، امیر کلایه لاهیجان، کیا کلایه لنگرود، استیل آستارا، لوندویل، رودخانه‌ها و سواحل در گیلان محل فرود پرندگان مهاجر زمستان گذران است.

علینژاد با اشاره به اینکه هرگونه شکار و زنده گیری پرندگان مهاجر به هر روشی تخلف محسوب می‌شود، افزود: مأموران یگان حفاظت اداره کل حفاظت محیط زیست استان با انجام گشت‌ها و پایش‌های مستمر در مناطق با هرگونه تخلف برخورد خواهند کرد.

وی با بیان اینکه سرشماری نهایی پرندگان مهاجر در دی ماه آغاز می‌شود، از دوستداران طبیعت و مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه صید، شکار، زنده گیری و تخلف مراتب را با شماره ۱۵۴۰ و یا به نزدیک ترین محیط بانی اطلاع دهند.