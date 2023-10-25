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۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۳:۴۸

رییس اداره نظارت بر حیات وحش محیط زیست گیلان مطرح کرد؛

پیش بینی حضور ۲۷۰ هزار پرنده مهاجر در تالاب های گیلان

پیش بینی حضور ۲۷۰ هزار پرنده مهاجر در تالاب های گیلان

رشت- رییس اداره نظارت بر حیات وحش محیط زیست گیلان از آغاز مهاجرت پرندگان زمستان گذران به استان خبر داد و گفت: براساس پیش بینی ها ۲۷۰ هزار پرنده مهاجر زمستان را در تالاب های گیلان می گذارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین علینژاد از ورود انواع پرندگان مهاجر در تالاب‌های گیلان خبر داد و اظهار کرد: تاکنون پیش قراولان این پرندگان از جمله خوتکای ابرو سفید، اردک نوک پهن، سر سبز، اکراس سیاه، بلدرچین و انواع یلوه‌ها در تالاب‌ها و محیط زیست گیلان دیده شده است.

رییس اداره نظارت بر حیات وحش محیط زیست گیلان افزود: با سرد شدن هوا در مناطق سردسیر شمالی پیش بینی می‌شود امسال حدود ۲۷۰ هزار پرنده مهاجر زمستان گذران تالاب‌ها و آبگیرهای گیلان را برای زمستان گذرانی انتخاب کنند.

وی با اشاره به اینکه گیلان بیش از هزار تالاب، رودخانه و آبگیر دارد بیان کرد: ۳۰ زیستگاه مهم از جمله تالاب بین المللی انزلی، بوجاق کیاشهر، امیر کلایه لاهیجان، کیا کلایه لنگرود، استیل آستارا، لوندویل، رودخانه‌ها و سواحل در گیلان محل فرود پرندگان مهاجر زمستان گذران است.

علینژاد با اشاره به اینکه هرگونه شکار و زنده گیری پرندگان مهاجر به هر روشی تخلف محسوب می‌شود، افزود: مأموران یگان حفاظت اداره کل حفاظت محیط زیست استان با انجام گشت‌ها و پایش‌های مستمر در مناطق با هرگونه تخلف برخورد خواهند کرد.

وی با بیان اینکه سرشماری نهایی پرندگان مهاجر در دی ماه آغاز می‌شود، از دوستداران طبیعت و مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه صید، شکار، زنده گیری و تخلف مراتب را با شماره ۱۵۴۰ و یا به نزدیک ترین محیط بانی اطلاع دهند.

کد مطلب 5921587

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