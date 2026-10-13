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۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۲۰

برگزاری مراسم تشییع مادر شهیدان «محمد حسن و حمید یعقوبی» در مشهد

برگزاری مراسم تشییع مادر شهیدان «محمد حسن و حمید یعقوبی» در مشهد

مشهد- مراسم تشییع مرحومه فاطمه حجتی رزگی همسر جانباز شهید «محمد حسین یعقوبی» و مادر شهید «حمید یعقوبی» فردا چهارشنبه در صحن کوثر حرم مطهر رضوی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مرحومه فاطمه حجتی رزگی همسر جانباز شهید «محمد حسن یعقوبی» و مادر شهید «حمید یعقوبی» به علت بیماری گوارشی در سن ۸۱ سالگی و پس از سال‌ها فراغ دوری از همسر و فرزندش، آسمانی و به شهیدانش پیوست.

مراسم تشییع، طواف و اقامه نماز بر پیکر این اسوه صبر و مقاومت راس ساعت ۹ صبح فردا چهارشنبه ۲۲ مهرماه در صحن کوثر حرم مطهر رضوی با حضور مردم و مسئولان برگزار می‌شود.

پیکر این بانوی مومنه مجاهد سپس به شهرستان تربت حیدریه انتقال و پس از برگزاری مراسم تشییع در جوار شهیدانش به خاک سپرده می‌شود.

جانباز شهید «محمد حسن یعقوبی» در چهارم فروردین ماه ۱۳۱۹ در شهرستان تربت حیدریه چشم به جهان گشود و با وجود مجروحیت دوران دفاع مقدس در ۱۵ مهرماه ۱۳۶۵ در عملیات کربلای ۲ حاج عمران شرکت و به مقام رفیع شهادت نائل آمد.

شهید «حمید یعقوبی» در ۱۰مردادماه ۱۳۵۶ در شهرستان تربت حیدریه چشم به جهان گشود و در سوم مردادماه ۱۳۸۰ در منطقه مرزی تربت جام در مبارزه با تروریست‌های مسلح به شهادت رسید.

پیکر مطهر شهیدان پدر و پسر در بهشت عسگریه تربت حیدریه به خاک سپرده است.

کد مطلب 6976996

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