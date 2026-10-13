به گزارش خبرگزاری مهر، جواد طاری‌بخش با بیان اینکه یکی از چالش‌های جدی این روزها پدیده انسان‌رسانه‌هاست، اظهار کرد: نظر ما این نیست که این ظرفیت نادیده گرفته شود، اما انتظار داریم مدیران ما تحت‌تأثیر موج‌های مقطعی این عزیزان قرار نگیرند. در استان رسانه‌های حرفه‌ای زیادی داریم که با بررسی ابعاد مختلف مسائل و مطالبه‌گری می‌توانند به تصمیم‌گیری درست کمک کنند.

مدیرعامل خانه مطبوعات خراسان‌ رضوی بیان کرد: خانه مطبوعات با ۶۵۰‌ عضو، بزرگ‌ترین تشکل صنفی رسانه‌ای استان است. خبرنگاران فعال در مشهد و شهرستان‌های استان عضو خانه مطبوعات هستند و چند شهرستان از جمله بردسکن، نیشابور، سبزوار و قوچان خوب کار می‌کنند و در شهرستان خود دارای پایگاه هستند.

وی افزود: سعی کرده‌ایم نگاه ما در خانه مطبوعات صرفا صنفی نباشد و در کنار مسائل اقتصادی و معیشتی همکاران، ظرفیت‌های رسانه را برای حل مسائل اجتماعی، فرهنگی و شهری به کار بگیریم.

طاری بخش با اشاره به اینکه خراسان‌رضوی ظرفیت بسیار بزرگی در حوزه رسانه دارد، تصریح کرد: رسانه‌های استان بعد از تهران بزرگ‌ترین کلونی رسانه‌ای کشور هستند، تأثیرگذاری خود را داشته‌اند و توانسته‌اند مشهد را جریان‌ساز کنند.

مدیرعامل خانه مطبوعات خراسان‌ رضوی ادامه داد: اعضای خانه مطبوعات و رسانه‌ها با موضوعات و چالش‌های مختلفی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، اما انتظار داریم با شکل‌گیری تعامل ویژه بتوانیم به توسعه شهر کمک کنیم و صدای مردم را بهتر به مدیران استان برسانیم.

وی خاطرنشان کرد: ما انتظار داریم تعامل دوسویه بین خانه مطبوعات و بخش‌های خدماتی، به‌ویژه مدیریت‌شهری مشهد شکل بگیرد. همکاران ما در بخش معیشتی و رفاهی با مشکلات زیادی روبه‌رو هستند که می‌توانیم این مشکل را با استفاده از پتانسیل‌های موجود شهرداری حل کنیم.