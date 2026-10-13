به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با بیست‌ودومین سفر استانی دولت به آذربایجان‌شرقی، مجموعه‌ای از طرح‌های عمرانی، زیربنایی و اقتصادی در بخش‌های مسکن، آب و فاضلاب، برق، آموزش، صنعت و انرژی به بهره‌برداری می‌رسد و چهار تفاهم‌نامه نیز برای اجرای طرح‌های بزرگ تولیدی و صنعتی در استان به امضا خواهد رسید.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، ۵۳ طرح با اعتباری بالغ بر ۴۴ هزار و ۶۵۷ میلیارد تومان، ۴۲ میلیون دلار و ۹.۳ میلیون یورو افتتاح می‌شود. همچنین چهار تفاهم‌نامه سرمایه‌گذاری با مجموع ارزش بیش از ۴۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان و پیش‌بینی ایجاد اشتغال برای ۲ هزار و ۶۷۵ نفر امضا خواهد شد.

افتتاح طرح‌های عمرانی و زیربنایی

از مجموع طرح‌های آماده افتتاح، بخش قابل توجهی به پروژه‌های عمرانی و زیرساختی اختصاص دارد. این طرح‌ها شامل تأمین و بهره‌برداری از ۱۱ هزار و ۲۴۸ واحد مسکونی در شهرها و روستاها، دو پروژه آب و فاضلاب، ۱۰ پروژه زیرساختی برق و ۲۸ پروژه آموزشی و مدرسه‌سازی است.

همچنین پل روگذر شهدای قره‌داغ تبریز از دیگر پروژه‌های پیش‌بینی‌شده برای افتتاح در جریان این سفر است.

بر اساس آمار اعلام‌شده، برای بخش عمرانی و زیربنایی ۲۹ هزار و ۸۵۶ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است. با این حال، مجموع اعتبارات جزئی اعلام‌شده برای این بخش با رقم کل اعلامی مطابقت ندارد و نیازمند بررسی و تطبیق نهایی است.

طرح‌های اقتصادی در بخش صنعت و انرژی

در بخش اقتصادی نیز ۹ پروژه با مجموع سرمایه‌گذاری اعلام‌شده ۱۴ هزار و ۸۰۱ میلیارد تومان، ۴۲ میلیون دلار و ۹.۳ میلیون یورو به بهره‌برداری می‌رسد.

احداث نیروگاه خورشیدی ۱۲۰ مگاواتی شرکت تأمین انرژی پایدار یانار در منطقه آزاد ارس، از مهم‌ترین طرح‌های این بخش است که برای اجرای آن ۱۱ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری شده است.

کارخانه تولید گلوکز و نشاسته شیرین‌عسل با سرمایه‌گذاری هزار میلیارد تومانی و ۴۲ میلیون دلاری، پنج پروژه صنعتی و انرژی شرکت تراکتورسازی ایران با اعتبار ۸۵۱ میلیارد تومان و ۹.۳ میلیون یورو و همچنین احیای واحد تولیدی فناوری جوش آذربایجان با سرمایه‌گذاری هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان، از دیگر پروژه‌های اقتصادی این سفر به شمار می‌روند.

امضای چهار تفاهم‌نامه بزرگ سرمایه‌گذاری

در کنار افتتاح پروژه‌ها، چهار تفاهم‌نامه برای اجرای طرح‌های صنعتی و تولیدی در آذربایجان‌شرقی امضا می‌شود که مجموع ارزش سرمایه‌گذاری آن‌ها به بیش از ۴۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان می‌رسد.

پالایشگاه غلات ارس: این طرح در منطقه آزاد ارس با سرمایه‌گذاری پنج هزار میلیارد تومانی اجرا می‌شود و برای ۳۰۰ نفر اشتغال پیش‌بینی شده است. تولید سالانه ۱۲۰ هزار تن نشاسته، گلوکز، گلوتن و دیگر مشتقات آرد از اهداف این پروژه است.

طرح ورق فولادی سهند آذرآسیا: این پروژه در شهرستان بستان‌آباد با سرمایه‌گذاری ۳۰ هزار میلیارد تومان اجرا خواهد شد. ظرفیت تولید سالانه آن یک میلیون تن ورق فولادی و اسلب اعلام شده و برای اجرای طرح، اشتغال‌زایی برای دو هزار نفر پیش‌بینی شده است.

کارخانه خوراک دام و طیور جهان‌دانه سهند: این واحد تولیدی در شهرستان مرند با سرمایه‌گذاری هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان احداث می‌شود و زمینه اشتغال مستقیم ۷۵ نفر را فراهم می‌کند.

کارخانه تولید پکتین ایلکین: این طرح در شهرستان بستان‌آباد با سرمایه‌گذاری پنج هزار میلیارد تومان اجرا خواهد شد. ظرفیت تولید سالانه کارخانه شامل ۸۰۰ تن پکتین و هزار و ۵۰۰ تن فیبر غذایی است و برای ۳۰۰ نفر اشتغال پیش‌بینی شده است.

امضای این تفاهم‌نامه‌ها با هدف توسعه ظرفیت‌های تولیدی، تقویت صنایع تبدیلی و غذایی، گسترش صنایع فولادی و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید در آذربایجان‌شرقی انجام می‌شود.

تمرکز بر توسعه زیرساخت و تولید

برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای بیست‌ودومین سفر استانی دولت به آذربایجان‌شرقی، حوزه‌های مختلفی از زیرساخت‌های عمومی و خدماتی تا صنایع بزرگ و انرژی‌های تجدیدپذیر را در بر می‌گیرد. افتتاح پروژه‌های عمرانی و اقتصادی در کنار امضای تفاهم‌نامه‌های جدید، محور اصلی برنامه‌های اعلام‌شده برای این سفر است.

بر اساس ارقام اعلامی، مجموع سرمایه‌گذاری چهار تفاهم‌نامه به ۴۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان می‌رسد و اجرای آن‌ها با پیش‌بینی اشتغال برای ۲ هزار و ۶۷۵ نفر همراه خواهد بود.