بهزاد یاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تمهیدات اندیشیده‌شده برای بارش‌های پاییزی اظهار کرد: با توجه به اینکه ایوان شهری کوهستانی و در برخی مناطق سیل‌گیر است، از حدود یک ماه پیش پاکسازی جداول و مسیل‌ها با دستگاه‌های مکانیکی آغاز شد و بخش عمده آن به پایان رسیده است.

وی در ادامه با اشاره به وضعیت کمربندی شهر ایوان افزود: این پروژه با هدف کاهش ترافیک و ایجاد کنارگذر اجرا می‌شود و در حال حاضر حدود ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد؛ هرچند در مراحل اولیه پیمانکار با مشکلاتی روبه‌رو شد، اما روند اجرا ادامه دارد و امیدواریم هرچه زودتر شاهد بهره‌برداری از آن باشیم.

این مسئول با اشاره به دیگر اقدامات عمرانی انجام‌شده در شهر تصریح کرد: پارک کتاب و فضاهای تفریحی جدید با همکاری منابع طبیعی و شهرداری در حال تجهیز است و با مساحت ۴۵ هزار متر مربع، به یکی از بزرگ‌ترین پارک‌های شهر ایوان تبدیل خواهد شد؛ امیدواریم با تأمین بودجه، در چند سال آینده شاهد بهره‌برداری از آن باشیم.

وی با اشاره به همکاری دستگاه‌های مختلف خاطرنشان کرد: حوزه شهری تحت مسئولیت شهرداری است و خارج از محدوده شهری بر عهده منابع طبیعی و جهاد کشاورزی قرار دارد؛ امیدواریم با همکاری میان دستگاه‌ها، مشکلات موجود به سرعت برطرف شود.

یاسمی در پایان تأکید کرد: شهرداری با تمام توان برای رفع مشکلات شهری و ارائه خدمات بهتر به مردم تلاش می‌کند و از شهروندان می‌خواهیم در این مسیر همراهی لازم را داشته باشند.