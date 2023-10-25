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۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۴:۲۱

نخستین نمایشگاه «بازی‌ها و بسته‌های شناختی» برگزار می‌شود

نخستین نمایشگاه «بازی‌ها و بسته‌های شناختی» برگزار می‌شود

نخستین نمایشگاه بازی‌ها و بسته‌های شناختی تحت عنوان «بازی در خدمت پرورش» با حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی برپا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، این نمایشگاه به همت نهاد اعتبار بخش محصولات شناختی، 13 تا 19 آبان ماه 1402 در پردیس «مغز من» واقع در باغ کتاب تهران گشایش می یابد.

«نشان اعتباربخش محصولات شناختی» چندی پیش طی مراسمی با حضور روح الله دهقانی، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور رونمایی شد.

بازی‌های شناختی یکی از ابزارهای موثر برای حفظ و ارتقای سرمایه شناختی به شمار می‌روند که با توجه به اهمیت این بازی‌ها، ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی با همکاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و بنیاد ملی بازی های رایانه ای، «نهاد اعتبار بخش بازی‌ها و بسته‌های شناختی» را ایجاد کرده‌اند.

با ایجاد این نهاد می‌توان در جهت استانداردسازی بازی‌ها و آگاهی‌بخشی به خانواده‌ها و جامعه در جهت استفاده آگاهانه و موثر از این محصولات گام‌های موثرتری برداشت.

کد مطلب 5921665

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