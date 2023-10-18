اولین نمایشگاه بازی ها و بسته های شناختی در تهران برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد علوم شناختی، این نمایشگاه به همت نهاد اعتبار بخش محصولات شناختی ۱۳ تا ۱۹ آبان ماه امسال در پردیس مغز من واقع در باغ کتاب تهران گشایش می یابد.

برگزارکننده این نمایشگاه در فراخوانی از تولید کنندگان و طراحان علاقمند به ارائه محصولات شناختی خود که تاکنون برای دریافت نشان اعتبار بخشی اقدام نکرده اند، خواست تا سی ام مهرماه جاری درخواست خود را از طریق سایت شورای نظارت براسباب بازی (بخش صدور مجوز) به آدرس http://toycouncil.kpf.ir/ ارسال کنند.

“نشان اعتبار بخش محصولات شناختی” طی مراسمی با حضور دکتر “روح الله دهقانی فیروز آبادی”معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور و دکتر “سید کمال خرازی“ بنیانگذار و دبیر اسبق ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی رونمایی شد.

در این مراسم که دکتر “سید محمد مهدوی” دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی ، دکتر “شقایق حق جو” رییس مرکز راهبردی فناوری ‌های همگرا معاونت علمی، مسوولان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، شورای نظارت بر اسباب بازی و طراحان و تولید کنندگان اسباب بازی شرکت داشتند، نشان اعتبار بخش محصولات شناختی رونمایی شد.

بازی های شناختی یکی از ابزارهای موثر برای حقظ و ارتقای سرمایه شناختی به شمار می رود و با توجه به اهمیت بازی های شناختی، ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی با همکاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و بنیاد ملی بازی های رایانه ای، نهاد اعتبار بخش بازی های و بسته های شناختی را ایجاد کرده است.

با ایجاد این نهاد می توان در جهت استاندارد سازی بازی ها و آگاهی بخشی به خانواده ها و جامعه در جهت استفاده آگاهانه و موثر از این محصولات استفاده کرد.