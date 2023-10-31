محققان ایرانی حسگری به اندازه دانه کنجد ابداع کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، محققان دانشگاه کالیفرنیا دیویس نمونه اولیه این حسگر ارزان و کم مصرف را ساخته اند. طبق بیانیه رسمی محققان، طراحی پیشرفته حسگر به آن امکان می دهد حرکات بسیار کوچک اشیای میکروسکوپی را ردیابی کند.

این حسگر کاربردهای وسیعی در حوزه های مختلف از جمله امنیت، رصد بیومتریک و کمک به افراد دچار اختلال بینایی خواهد داشت.

فناوری رادار موج میلیمتری در یک دستگاه اولیه به کار رفته است. موج میلیمتری یک فرکانس الکترومغناطیسی با طیف ۳۰تا ۳۰۰ گیگاهرتز است که بین امواج مایکروویو و مادون سرخ قرار دارد. از این نوع موج برای تامین انرژی شبکه های ارتباطی با سرعت بالا مانند ۵G استفاده می شود و به دلیل توانایی آن برای تامین قابلیت حسگری در فاصله کوتاه بسیار پرکاربرد است.

امواج میلیمتری چند مزیت دارند از جمله حسگری طبیعی برای ردیابی حرکات دقیقه ای و ظرفیت تمرکز روی اشیای مقیاس کوچک.

بسیاری از حسگرهای امواج میلیمتری توسعه یافته با مشکلات متعددی در خصوص مصرف برق و فیلترسازی سروصدای پس زمینه روبرو هستند.

در حقیقت پژوهشگران هنگام توسعه حسگر جدید شاهد مقدار زیادی سروصدای پس زمینه بودند. هنگامیکه محققان سعی کردند یک سیگنال کوچک از نازک شدن یک برگ ظریف را ردیابی کنند، حسگر دچار اختلال شد و سیگنال گم شد.

امید مومنی یکی از مولفان پژوهش در این باره می نویسد: به نظر می رسید ساخت حسگر غیرممکن است زیرا میزان سروصدای مذکور باید به حدی کم باشد که هیچ منبع سیگنالی نتواند آن را مدیریت کند.

پژوهشگران برای غلبه براین چالش طراحی و ساختار حسگر را تغییر دادند. این اصلاح به آنان اجازه داد تا سروصدای ناخواسته را از اندازه گیری های حسگر حذف کنند.

در نتیجه حسگر ابداعی می تواند تغییراتی کوچک به اندازه یک صدم قطر موی انسان را در هدف مورد نظر ردیابی و ارتعاشاتی اندک تا حد یک هزارم قطر موی انسان را شناسایی کند.