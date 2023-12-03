رباتی که مزرعه را از علف های هرز پاک می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، در صنعت کشاورزی گاهی اوقات کارگران با محدودیت هایی روبرو می شوند و در این زمان فناوری می تواند صنعت را متحول کند. در همین راستا شرکت «اکوبات» (Ekobot) ربات WEAI را ابداع کرده با ۴ چرخ طراحی شده تا یکی از کارهای خسته کننده صنعت کشاورزی یعنی کندن علف های هرز را انجام دهد.

حذف علف های هرز فرایندی وقت گیر است که انرژی زیادی مصرف می کند. انجام این کار در مزرعه کابوسی وحشتناک است. هرچند علف کش های سنتی، کارآمد هستند، اما تهدیدات بالقوه ای برای مردم، حیوانات و محیط زیست دربردارند.

در این میان اکوبات یک ربات چهارچرخ ۱۳۲۲ پوندی مجهز به انگشتان فلزی ساخته که می تواند به طور خودکار علف های هرز را شناسایی کند و از ریشه بکند.

ربات WEAI با کمک یک باتری فعالیت می کند و می تواند با یک بار شارژ قادر به ۱۰ تا ۱۲ ساعت فعالیت است. ابزار می تواند با کمک جی پی اس RTK مسیریابی کند و مجهز به حسگرهای ایمنی و سیستم های بصری است تا هنگام فعالیت و کندن علف های هرز با افراد و اشیا برخورد نکند.

آنچه ربات را متمایز می کند، سیستم بینایی ماشینی مجهز به هوش مصنوعی آن است. این سیستم طوری آموزش دیده تا هنگام حرکت در زمین کشاورزی علف هرز را شناسایی کند و با قطعیت بین محصول و علف هرز تمایز قائل شود.

اکوبات مدعی است آزمایش های ربات نشان داد با کمک آن می توان استفاده از آفت کش در کشت پیاز را ۷۰ درصد کاهش داد. دقت سیستم شناسایی علف هرز از آسیب های تصادفی به محصول جلوگیری و از محیط زیست محافظت می کند. به این ترتیب از بار فعالیت کشاورزان کاسته می شود.

دو سال پیش، اکوبات با شرکت مخابراتی سوئدی Telia همکاری کرد و فناوری تلفن همراه ۵G را در ربات ادغام کرد. این جهش در اتصال به WEAI اجازه داد تا از راه دور با یک سرور مرکزی ارتباط برقرار کند و داده های یادگیری ارزشمند را از هر گوشه ای از مزرعه به اشتراک بگذارد و راه را برای آنچه Telia به طنز از آن به عنوان «پیاز ۵G» می نامد، هموار کند.

پیازهای ۵G که با کمک ربات اکوبات کشت می شوند، عمر طولانی تری دارند و به کاهش دور ریز منجر می شوند. شرکت Telia مدعی است این پیازها نه تنها به حفظ محیط زیست کمک می کنند بلکه دارای طعم بهتری هستند.

این ربات هم اکنون در هلند در دسترس است و به زودی در دانمارک و نروژ نیز عرضه می شود. شرکت سازنده تصمیم دارد در عرصه جهانی فعالیت کند.