به گزارش خبرگزاری مهر، ظهر چهارشنبه یعقوبعلی نظری در دیدار با سرکنسول جدید کشور ترکیه در مشهد اظهار کرد: امیدواریم مأموریت شما به عنوان سرکنسول در مشهد خوب و تأثیرگذار باشد. ما ترکیه را کشور برادر و مسلمان می‌دانیم. همچنین دارای فرهنگ و تاریخ مشترک و هم همسایه و هم دین هستیم.

استاندار خراسان رضوی ادامه داد: کشور ترکیه از امکانات، ظرفیت‌ها و پیشرفت‌های خوبی برخوردار است و جمهوری اسلامی ایران نیز توانمندی‌های خوبی دارد لذا دوستی بین دو کشور برای هر دو ملت خوب است و این دوستی تأثیر زیادی در جامعه و کشورهای اسلامی دارد.

وی تصریح کرد: در شرایط فعلی شاهدیم مردم فلسطین تحت ظلم آمریکا و اسرائیل در حال شهید دادن هستند و کشور فلسطین را اشغال کردند. امیدواریم با همکاری کشورهای اسلامی موضوع فلسطین به زودی حل شود.

نظری خاطرنشان کرد: معتقدیم همه کشورهای اسلامی و همه بشریت باید مردم فلسطین را برای بازپس‌گیری کشور خودشان کمک کنند.

استاندار خراسان رضوی افزود: همانطور که مطلع هستید خراسان رضوی یکی از بزرگترین استان‌های جمهوری اسلامی ایران است. ما در استان حدود ۷ میلیون نفر جمعیت و سالانه ۳۰ میلیون زائر امام رضا (ع) و ۵ میلیون زائر خارجی داریم.

وی خاطرنشان کرد: در استان در بخش‌های مختلف مانند صنعت، معدن و کشاورزی از پیشرفت‌های خوبی برخوردار هستیم. همچنین صنایع دانش بنیان، الکترونیک، مصالح ساختمانی و نساجی در استان جزو ظرفیت‌هایی است که می‌توان از آن در تعاملات و ارتباطات استفاده شود.

نظری عنوان کرد: امیدواریم آقای سرکنسول با شناخت استان ارتباط و تعامل خوبی بین جمهوری اسلامی ایران به خصوص استان خراسان رضوی و کشور ترکیه برقرار کنند.