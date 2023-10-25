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۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۵:۳۰

استاندار خراسان رضوی:

ظرفیت‌های صنعتی و دانش‌بنیان زمینه ارتباط با ترکیه خواهد بود

ظرفیت‌های صنعتی و دانش‌بنیان زمینه ارتباط با ترکیه خواهد بود

مشهد- استاندار خراسان رضوی گفت: صنعت، معدن، کشاورزی، صنایع دانش بنیان، الکترونیک، مصالح ساختمانی و نساجی در استان جزو ظرفیت‌هایی است که می‌توان از آن در تعاملات با ترکیه استفاده کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ظهر چهارشنبه یعقوبعلی نظری در دیدار با سرکنسول جدید کشور ترکیه در مشهد اظهار کرد: امیدواریم مأموریت شما به عنوان سرکنسول در مشهد خوب و تأثیرگذار باشد. ما ترکیه را کشور برادر و مسلمان می‌دانیم. همچنین دارای فرهنگ و تاریخ مشترک و هم همسایه و هم دین هستیم.

استاندار خراسان رضوی ادامه داد: کشور ترکیه از امکانات، ظرفیت‌ها و پیشرفت‌های خوبی برخوردار است و جمهوری اسلامی ایران نیز توانمندی‌های خوبی دارد لذا دوستی بین دو کشور برای هر دو ملت خوب است و این دوستی تأثیر زیادی در جامعه و کشورهای اسلامی دارد.

وی تصریح کرد: در شرایط فعلی شاهدیم مردم فلسطین تحت ظلم آمریکا و اسرائیل در حال شهید دادن هستند و کشور فلسطین را اشغال کردند. امیدواریم با همکاری کشورهای اسلامی موضوع فلسطین به زودی حل شود.

نظری خاطرنشان کرد: معتقدیم همه کشورهای اسلامی و همه بشریت باید مردم فلسطین را برای بازپس‌گیری کشور خودشان کمک کنند.

استاندار خراسان رضوی افزود: همانطور که مطلع هستید خراسان رضوی یکی از بزرگترین استان‌های جمهوری اسلامی ایران است. ما در استان حدود ۷ میلیون نفر جمعیت و سالانه ۳۰ میلیون زائر امام رضا (ع) و ۵ میلیون زائر خارجی داریم.

وی خاطرنشان کرد: در استان در بخش‌های مختلف مانند صنعت، معدن و کشاورزی از پیشرفت‌های خوبی برخوردار هستیم. همچنین صنایع دانش بنیان، الکترونیک، مصالح ساختمانی و نساجی در استان جزو ظرفیت‌هایی است که می‌توان از آن در تعاملات و ارتباطات استفاده شود.

نظری عنوان کرد: امیدواریم آقای سرکنسول با شناخت استان ارتباط و تعامل خوبی بین جمهوری اسلامی ایران به خصوص استان خراسان رضوی و کشور ترکیه برقرار کنند.

کد مطلب 5921775

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