کدام خدمات کاردرمانی تحت پوشش بیمه سلامت قرار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی ناصحی، با اشاره به اینکه توجه به کاردرمانی در بحث سالمندی یکی از ضروریات امروز جامعه است، گفت: کاردرمانی یکی از رشتهها و حرفههای مهم در نظام سلامت برای جامعه و مردم است، این رشته با هدف به حداکثر رساندن استقلال و مشارکت فرد در جامعه در حال خدمت رسانی به طیف وسیعی از افراد با انواع اختلالات جسمی، ذهنی و روانی اجتماعی است.
وی با اشاره به اینکه توجه به نکات خاصی در این زمینه بسیار کمک کننده است، افزود: باید بتوان فارغ التحصیلان توانمندی را در این حوزه تحویل جامعه دهیم.
ناصحی تاکید کرد: امروزه کاردرمانی در نظام سلامت، با رویکردهای نوین از جمله تکنولوژی توانبخشی و فن آوری های به روز، در خط اول توانبخشی پس از اقدامات پزشکی اولیه قرار دارد و با پرورش کارشناسان بالینی و اعضا هیأت علمی مجرب گامهای ارزشمندی درجهت خدمت به جامعه هدف بر میدارد.
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران، با بیان اینکه کاردرمانی نگین نظام توانبخشی کشور است، گفت: پوشش ۶ کد خدمتی کاردرمانی با تعرفه ۷۰ درصد با توجه به نوع مالکیت (خصوصی، دولتی، خیریه و عمومی غیردولتی) برای افراد دارای معلولیت تحت پوشش بهزیستی، پوشش ۲ کد خدمتی کاردرمانی برای افراد دارای اتیسم، پوشش خدمات کاردرمانی از محل صندوق بیماران خاص، صعب العلاج و نادر شامل بیماریهای (اس ام ای، بال پروانهای، ام اس، بیماریهای متابولیک، سرطان، سکته مغزی، ضایعه نخاعی، بیماریهای مزمن روانی، موکوپلی ساکاریدوز، اتیسم و دیستروفی دوشن) از اقدامات بیمه سلامت در این حوزه است.
وی ادامه داد: باید بتوان هزینههای مربوط به کاردرمانی و توانبخشی را تا حد ممکن برای مردم کاهش داده و خدمات بیشتری را تحت پوشش بیمه قرار دهیم. دکتر
ناصحی افزود: در حال حاضر ۳۲۱ مرکز کاردرمانی طرف قرارداد سازمان بیمه سلامت ایران هستند.
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