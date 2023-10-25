شعار «مرگ بر اسراییل» به زودی خاطره می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علیرضا اصغری حسامیه ظهر امروز چهارشنبه در اجتماع بزرگ مادران و کودکان امت رسول الله (ص) که به یاد مادران و کودکان شهید فلسطینی با حضور مادران و کودکان شیعه و سنی زاهدانی در حسینیه عاشقان ثارالله این شهرستان برگزار شد، افزود: یهودیان دین خود را برگزیده و دینی می‌دانند که سایر ادیان و مذاهب باید خدمتگذاری آنان را بکنند.

وی ادامه داد: بر اساس آیات قرآن کریم، تنها دین اسلام که دینی اصیل است می‌تواند این رژیم غاصب را نابود کند که به زودی شاهد نابودی این رژیم منحوس خواهیم بود.

مسئول دفتر نماینده ولی فقیه در جمعیت هلال احمر سیستان و بلوچستان، اظهار کرد: امروز شیشه عمر اسرائیل ترک خورده و نفس‌های آخر عمر این رژیم شنیده می‌شود، به زودی شعار «مرگ بر اسرائیل» به مثل «مرگ بر صدام» به خاطره تبدیل می‌شود و شاهد حذف آن از صفحه روزگار خواهیم بود.

وی تاکید کرد: با از بین رفتن اسرائیل به نوعی زنجیری بزرگ از پای بشریت باز خواهد شد و اگر این غده سرطانی بماند، فساد همه عالم را در بر خواهد گرفت.

اصغری حسامیه با اشاره به اینکه رژیم غاصب صهیونیستی از هیچ کسی حساب نبرده و از هیچ قانونی تبعیت نمی‌کند، خاطر نشان کرد: اسرائیل از ترس آنکه کودکان چند سال آینده بزرگ شده و بر علیه رژیم صهیونسیتی اقدامی کنند رو به کودک کشی آورده‌اند.

وی در خصوص علت کشتار زنان در فلسطین نیز گفت: اسرائیل زن را برای هرزگی، بردگی، بی حیایی و فساد می‌خواهد، در ایران چرا فتنه «زن_زندگی_آزادی» راه افتاد؟، هیچ مکتبی به مثل اسلام به زن اهمیت و جایگاه نداده و آنان نمی‌توانند این موضوع را ببینید.

شایان ذکر است رجز خوانی، سرود خوانی، عهدنامه خوانی، بیانیه خوانی و غیره از سایر برنامه‌های این برنامه بود.