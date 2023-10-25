به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با صدور اطلاعیه‌ای از عموم مردم مؤمن، آگاه و ظلم ستیز استان برای حضور در مراسم اعلام همبستگی با ملت مسلمان فلسطین و غزه قهرمان دعوت کرد.

در بخشی از این بیانیه آمده است:

اینک که فلسطین مظلوم و غزه قهرمان؛ در سکوت مرگبار و بی عملی مجامع بین‌المللی و حمایت همه جانبه شیطان بزرگ، آمریکای مستکبر و کشورهای غربی مدعی حقوق بشر، زیر سنگین‌ترین آماج حملات وحشیانه و دیوانه‌وار رژیم جلاد و کودک‌کش صهیونیستی، مقاوم همچون کوه استوار ایستاده؛ شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قزوین از عموم مردم مؤمن و ظلم ستیز دیار مینودری، شهر شهیدان رجایی وبابایی دعوت می‌نماید همراه با موکب داران اربعینی و هیات‌های مذهبی، با حضور در مراسم همبستگی با ملت مسلمان فلسطین و غزه قهرمان، که در ساعت ۱۰ صبح روز پنجشنبه چهارم آبان در مسجد شیخ الاسلام قزوین برگزار می‌گردد حمایت وهمبستگی خود را از آرمان آزادی قدس شریف اعلام داشته و فریاد نابودی غدۀ سرطانی و رژیم وحشی اسرائیل را سر دهند.