اتصال ۱۳۰روستای هرمزگان به اینترنت در دستور کار است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی دوستی عصر چهارشنبه در حاشیه بازدید از ستاد انتخابات استان و روند ثبت نام داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: امسال دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری را خواهیم داشت که به صورت همزمان برگزار می‌شوند.

وی افزود: در استان هرمزگان در پیش ثبت نام مجلس شورای اسلامی در سه حوزه انتخابیه ۴۰۵ نفر ثبت نام کرده بودند و در مدت مشخص شده برای نام نویسی قطعی تا این لحظه حدود ۱۳۵ نفر اقدام به ثبت نام کرده‌اند.

دوستی گفت: یکی از دغدغه های موجود در بحث برگزاری انتخابات، مسئله زیرساخت‌ها است تقریباً ۱۳۰ روستای بالای ۲۰ خانوار مشکل ارتباطات دارند که با برگزاری جلسات مستمر تصمیم گیری شد ۸۰ درصد این روستاها با اولویت جمعیت به شبکه اینترنت متصل شوند.

وی تصریح کرد: در جلسه‌ای که امروز با نمایندگان وزارت ارتباطات برگزار شد منابع مورد نیاز تخصیص یافته و در موعد مقرر اینترنت در این روستاها برقرار خواهد شد و پس از انتخابات هم لکه گیری مناطقی که دسترسی به اینترنت ندارند انجام خواهد شد.

در ادامه معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری و رئیس ستاد انتخابات استان گزارش جامعی از روند ثبت نام، آمارها و زیرساخت‌های برگزاری انتخابات ارائه کرد.

گفتنی است مهدی دوستی استاندار هرمزگان ظهر امروز با همراهی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری و مدیران کل حوزه استاندار، حراست و سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری با حضور در ستاد انتخابات استان، از روند ثبت نام داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی بازدید کرد.