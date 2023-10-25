به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمد قادری عصر چهارشنبه در نشست با رئیس سازمان دارالقرآن الکریم با ارائه گزارشی از روند توسعه و اجرای برنامههای قرآنی در سطح استان، اظهار داشت: با حمایتهای آیتالله صفایی بوشهری، نماینده مقام معظم رهبری در استان، تعامل سازنده با فعالان قرآنی و مجاهدت همکاران در دارالقرآن اداره کل، بستر انجام فعالیتهای قرآنی در سطح استان بوشهر فراهم، و برش بیست ساله سند توسعه فعالیتهای قرآنی تهیه و تدوین شده که همین اقدام باعث شده پایتخت قرآنی برای استان بوشهر مصوب شود.
مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر با تأکید بر حمایتهای همه جانبه اداره کل، در مباحث اجرای شاخصهای قرآنی اداره امور قرآنی افزود: رویکرد اداره کل این است که تک به تک افراد قرآنی را مانند نخی که تمام دانههای تسبیح را به هم وصل میکند، به هم متصل کنیم.
حجتالاسلام قادری ادامه داد: همزمان با حفظ، تجوید و روانخوانی، مفاهیم را هم باید به قرآنآموزان آموزش داد و این امر باعث مداومت و همراهی همیشگی با قرآن کریم میشود.
مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر با بیان اینکه حفظ قرآن کریم باید از نونهالان شروع شود گفت: راه مأنوس شدن با قرآن کریم این است که قرآن باید همیشه همراه فرد باشد و همیشه فرد حامل قرآن باشد.
وی افزود: حفظ موضوعی قرآن کریم به عنوان مبنا گفتمان ساز مطرح شود و در کنار آن تجوید و مفاهیم هم داشته باشیم تا در آینده حفظ موضوعی به عنوان کتاب درسی طراحی شود.
حجتالاسلام قادری اتصال مساجد استان به قرآن کریم را اتفاق خوبی عنوان، و اضافه کرد: مساجد شاخص استان هفتگی کرسی تلاوت، و در کنار آن تفسیر و تدبر هم دارند و دیگر مساجد به این حرکت میپیوندند، به عنوان مثال مسجد خاتمالانبیاء شهر بوشهر یکصد و پانزدهمین کرسی تلاوت تدبری را برگزار کرده است.
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