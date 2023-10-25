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۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۹:۵۷

در جمع خبرنگاران مطرح شد؛

دستبند پلیس بر دستان اراذل‌واوباش در خرم‌آباد

دستبند پلیس بر دستان اراذل‌واوباش در خرم‌آباد

خرم‌آباد - فرمانده انتظامی خرم‌آباد از دستگیری سه اراذل‌واوباش در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ نبی اله قاسمی امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در پی کسب اطلاعاتی مبنی بر حضور سه اراذل‌واوباش در یکی از محله‌های شهر خرم‌آباد که اقدام به نزاع و درگیری و مجروح کردن یکی از شهروندان با سلاح سرد کرده بودند، موضوع در دستور کار مأموران انتظامی این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران کلانتری ۱۲ خرم‌آباد با انجام رصدها و اقدامات پلیسی سه عامل اصلی این درگیری و محل اختفای آنان را شناسایی و پس از هماهنگی قضائی طی عملیاتی ضربتی آنها را در مخفیگاهشان دستگیر و تحویل مراجع قضائی شدند.

فرمانده انتظامی خرم‌آباد، گفت: پلیس با اشرافیت کامل و رصد جامعه بااقتدار در چهارچوب قوانین و مقررات با هر گونه اعمال مجرمانه و مخلان نظم و امنیت عمومی برخورد قاطعانه خواهد کرد.

کد مطلب 5921984

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