مراسم گرامیداشت هفته دفاع مقدس در سیراف برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه سیراف یکشنبه‌شب در این مراسم اظهار کرد: دفاع مقدس تنها یک جنگ نظامی نبود، بلکه آزمونی بزرگ برای ملت ایران بود که توانست با ایمان، اتحاد، رهبری حکیمانه و فداکاری به پیروزی برسد.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین عوامل موفقیت ایران در جنگ، ایمان و روحیه مذهبی مردم بود که فراتر از دفاع از مرزهای جغرافیایی، دفاع از ارزش‌های دینی و انقلابی را دنبال می‌کرد. همین اعتقاد و باور قلبی بود که به رزمندگان قدرت ایستادگی در برابر سخت‌ترین شرایط را بخشید.

امام جمعه سیراف با اشاره به نقش وحدت ملی در دوران جنگ تصریح کرد: از ابتدای تجاوز رژیم بعث، اقشار مختلف مردم اعم از کارگر و کشاورز تا دانشجو و معلم، در کنار هم برای دفاع از کشور تلاش کردند. این همبستگی اجتماعی یکی از رازهای بزرگ مقاومت و پیروزی ایران در دفاع مقدس بود.

وی با بیان اهمیت رهبری امام خمینی(ره) در هدایت جنگ خاطرنشان کرد: امام خمینی(ره) با رهنمودهای حکیمانه خود توانستند روحیه ملت را تقویت کرده و مسیر درست مقابله با دشمن را ترسیم کنند. شعار «ما می‌توانیم» که امام بر آن تأکید داشتند، الهام‌بخش همه رزمندگان و ملت ایران شد.

حجت‌الاسلام عاشوری با اشاره به تشکیل بسیج مردمی گفت: تشکیل نیروهای بسیج و حضور داوطلبانه نوجوانان، جوانان و حتی بانوان در عرصه‌های مختلف جنگ، پشتوانه‌ای عظیم برای ارتش و سپاه بود. بسیج در واقع به عنوان ارتش مردمی انقلاب توانست نقشی تعیین‌کننده در بسیاری از عملیات‌ها ایفا کند.

وی فرماندهان شهید و یادگاران دفاع مقدس را الگوهای ماندگار تاریخ ایران دانست و افزود: فرماندهانی همچون شهید حاج قاسم سلیمانی، شهید احمد متوسلیان و شهید محمد جهان‌آرا با تدبیر و شجاعت، توانستند عملیات‌های بزرگی همچون «فتح‌المبین»، «والفجر ۸» و «کربلای ۵» را با موفقیت هدایت کنند.

امام جمعه سیراف در پایان تأکید کرد: پیروزی ایران در دفاع مقدس تنها نتیجه توان نظامی نبود، بلکه حاصل ایمان، وحدت، فرهنگ ایثار و مقاومت بود؛ میراثی که امروز نیز باید به نسل‌های جوان منتقل شود.

این مراسم معنوی با قرائت زیارت عاشورا، مداحی و یادآوری رشادت‌های شهدا و ایثارگران ادامه یافت و در بخش پایانی، با حضور امام جمعه و مسئولان هیئت و پایگاه‌های بسیج، از جمعی از رزمندگان و ایثارگران مسجد تجلیل و تقدیر شد.

در مراسمی که به مناسبت هفته دفاع مقدس در شهر سیراف برگزار شد، حجت‌الاسلام محمدصادق عاشوری در جمع مردم و رزمندگان مسجد به تشریح عوامل پیروزی انقلاب اسلامی در هشت سال دفاع مقدس پرداخت. این مراسم با همکاری هیئت فرهنگی مذهبی فاطمیون، پایگاه مقاومت بسیج شهید چمران و پایگاه مقاومت بسیج خواهران ام‌البنین(س) همراه بود و در پایان از جمعی از رزمندگان و ایثارگران تجلیل شد.