به گزارش خبرنگار مهر، حجت اسلام حبیب پهلوزاده در خطبه‌های این هفته نماز جمعه اهرم اظهار داشت: مقام معظم رهبری در دیدار با برگزارکنندگان کنگره ملی شهدای استان لرستان فرمودند دو شاخصه مهم اقوام لر یکی شجاعت و دلاوری است و دیگری رفاقت و صداقت و وفاداری است.

وی اضافه کرد: رهبر انقلاب راجع به مساله غزه هم فرمودند مردم غزه در اوج مظلومیت هستند با توجه به اینکه از ۲۰۰۷ تا امروز محاصره همه جانبه هستند اما انصافاً صبوری به خرج می‌دهند.

امام جمعه اهرم یاد آور شد: نوجوان مجروح قرآن می‌خواند. همین صبر و توکل سبب پیروزی اینها خواهد شد. صبر و تحمل مردم مظلوم غزه سبب شد که همه مردم در اکثر کشورها قیام کنند و این حرکت در دفاع از فلسطین بی سابقه بوده است.

وی افزود: در کنار مظلومیت، اقتدار گروه‌های مقاومت سبب شده است که آمریکا و فرانسه و انگلیس و آلمان به نوبت به این غده سرطانی نفس مصنوعی بدهند شاید چند روزی بیشتر دوام بیاورد. یک نکته مهم دیگری که فرمودند این بود که آمریکا شریک جرم این غده سرطانی است. و دنیای آینده دنیای بدون اسرائیل خواهد بود و همه معادلات بر پیروزی فلسطین رقم می‌خورد.

پهلوزاده ادامه داد: تکلیف مبارزه با استکبار؛ قبل مذاکره و بعد از مذاکره ندارد. استکباری که امروز ما در مقابل انها ایستاده ایم قدمتش به بلندای تاریخ است و چه بسیار افرادی که با فرعون‌های زمانشان مذاکره کردند و سرانجام سازش با آنها، شد غلبه استکبار و استمرار آن تا به امروز. حیات استکبار امروز نشانه سازش و عدم کفر به طاغوت است. و آخرین گزینه امت اسلام وحدت است که سم مهلکی برای استکبار است.

امام جمعه اهرم خاطر نشان کرد: سال گذشته دشمن، دانش آموزان ما را در یک نبرد نابرابر شناختی قرار دادند و تلفاتی اندکی هم گرفتند. سنگر علم و ایمان و امید به آینده و دشمن شناسی سنگرهای مهم میدان رزم دانش آموزان گام دوم انقلاب ماست.

وی گفت: اسرائیل کودکان و زنان و مردان و بیماران و همه و همه را بمباران می‌کند شاید بتواند زنده بماند و فلسطین را از بین ببرد. غافل از اینکه ان شاء الله فلسطین به دست فلسطینی‌ها آزاد خواهد شد و امت اسلام در قبله اول مسلمین به نماز خواهند ایستاد.

پهلوزاده تصریح کرد: فلسطین، امروز تنها نیست چرا که جبهه مقاومت ذیل ولایت و ولایت فقیه به وحدت رسیده و در کنار همدیگر طوفانی شده اند برای از بین بردن این غده سرطانی.

امام جمعه اهرم افزود: دیپلماسی فعال منطقه‌ای دستگاه سیاست خارجی کشورمان در روزهای اخیر برای شکست نقشه دشمن در ایجاد یک جنگ دیگر در منطقه است.

وی یاد آور شد: وزارت خارجه با برگزاری اجلاسی متشکل از وزرای خارجه ایران، روسیه، ترکیه، آذربایجان و ارمنستان و گرجستان در راستای رفع تنش از منطقه و ایجاد راههای ارتباطی برای ارتقاء مبادلات اقتصادی در مسیر حل این اختلاف‌ها و ایجاد وحدت رویه و مقابله با تفرقه‌هایی که اسرائیل ایجاد کرده اهتمام جدی دارد وان شاء الله این حرکت‌ها سبب ایجاد وحدت بیشتر بین امت اسلام خواهد شد و تفرقه بین دشمنان.

پهلوزاده با اشاره به اینکه زکات واجب الهی است که سبب رشد و نمو رزق و روزی می‌شود بیان کرد: آب سد خاییز برای همه نخیلات برقرار شد و این نعمت الهی را باید شاکر باشیم و در پرداخت زکات و واجب الهی اقدام مناسب و درخور شان انجام بدهیم.

وی افزود: آنچه که شورای زکات کمیته امداد جمع آورری کرده یک صدم آنچه باید جمع شود هم نیست. ان شاء الله با ترویج و فرهنگ سازی مساله پرداخت زکات شاهد برکت بیشتر باشیم.