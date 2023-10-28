دومین نقره برای ظفر ذاکر/ پرتاب حامد امیری به مدال نرسید

به گزارش خبرنگار مهر از هانگژو، امروز شنبه و در چارچوب روز پایانی بازی‌های پاراآسیایی هانگژو ، رقابت پرتاب نیزه مردان در کلاس F55 به میزبانی ورزشگاه هوانگ لونگ به عنوان محل برگزاری مسابقات پارادوومیدانی انجام شد.

در این رقابت حامد امیری و ظفر ذاکر از ایران با ۷ ورزشکار دیگر به رقابت پرداختند.

بر این اساس ظفر ذاکر که پیش از این یک مدال نقره در پرتاب وزنه کسب کرده بود، با حدنصاب ۳۳.۵۸ متر به عنوان بهترین رکورد شخصی اش به مقام نایب قهرمانی رسید و یک مدال نقره دیگر برای کاروان ایران کسب کرد.

حامد امیری به عنوان دارنده ۲ طلا و نقره در پارالمپیک های ۲۰۲۰ توکیو و ۲۰۱۶ ریو، در مسابقه امروز با رکورد ۲۸.۸۳ متر به مقام پنجم بسنده کرد و از کسب مدال باز ماند.

