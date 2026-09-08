هشدار معاون فرماندار دنا؛ مصوبات اجرا نشود، جلسه بعدی در کار نیست

به گزارش خبرنگار مهر، احسان دانشی‌اصل صبح سه شنبه در نشست شورای مناسب‌سازی شهرستان دنا با محوریت بررسی وضعیت اجرای مصوبات گذشته و تسریع در مناسب‌سازی فضاهای اداری، شهری و عمومی برای جانبازان، افراد دارای معلولیت و سالمندان با تأکید بر اینکه مصوبات جلسات باید از مرحله تصمیم‌گیری عبور کرده و به اقدام عملی برسند، خواستار پیگیری مستمر دستگاه‌های اجرایی برای اجرای مصوبات شد.

وی با اشاره به مصوبات جلسه پیشین اظهار کرد: ارسال شاخص‌های مناسب‌سازی از سوی اداره بهزیستی به دستگاه‌های اجرایی و احداث سرویس بهداشتی مناسب برای سالمندان در پارک ورودی شهر سی‌سخت از جمله مصوباتی بود که اجرایی شده است.

معاون فرماندار دنا افزود: ارائه گزارش ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها در شورای اداری نیز به عنوان یکی از مصوبات جدید در دستور کار قرار گرفته است.

وی با انتقاد از تأخیر در اجرای برخی مصوبات، هشدار داد: هر مصوبه‌ای که در جلسات گذشته پیگیری و اجرایی نشده باشد، در جلسات بعدی مورد بحث قرار نخواهد گرفت و اساساً جلسه بعدی برگزار نخواهد شد.

دانشی‌اصل ادامه داد: این موضوع در شورای اداری نیز ابلاغ می‌شود و دستگاه‌های متولی باید مسئولیت پیگیری و اجرای مصوبات را بر عهده بگیرند؛ در غیر این صورت جلسات بعدی لغو خواهد شد.

وی با اشاره به فاصله شش‌ماهه از آخرین جلسه شورای مناسب‌سازی، بر برگزاری منظم جلسات تأکید کرد و گفت: جلسات این شورا از این پس هر دو ماه یک‌بار و در ساعات غیراداری برگزار خواهد شد تا روند اجرای مصوبات با جدیت بیشتری دنبال شود.

مناسب‌سازی ادارات و معابر در دستور کار

معاون فرماندار دنا در ادامه از الزام تمامی ادارات به مناسب‌سازی فضای ورودی ساختمان‌ها بر اساس شاخص‌های ابلاغی خبر داد و گفت: دستگاه‌های اجرایی باید شرایط دسترسی آسان و شایسته ارباب‌رجوع، به‌ویژه افراد دارای معلولیت، جانبازان و سالمندان را فراهم کنند.

وی همچنین ضمن قدردانی از اقدامات شهرداری‌های سی‌سخت و پاتاوه، بر افزایش عملیات اجرایی برای اصلاح معابر، پارک‌ها و فضاهای عمومی این شهرها تأکید کرد.

بر اساس مصوبات این نشست، اداره بهزیستی شهرستان به عنوان دبیر کارگروه موظف شد به صورت مستمر بر مناسب‌سازی و اجرای مصوبات دستگاه‌ها نظارت کرده و گزارش پیشرفت اقدامات را در جلسات آینده ارائه کند.

همچنین مقرر شد در صورت مناسب نبودن شرایط دسترسی در ادارات، سازمان‌ها، نهادها، بانک‌ها، دفاتر اسناد رسمی و سایر اماکن عمومی، بالاترین مقام دستگاه شخصاً در محل مناسب ورودی مجموعه حاضر شده و برای تکریم ارباب‌رجوع و حل مشکل افراد دارای معلولیت، جانبازان و سالمندان اقدام کند.

دانشی‌اصل با تأکید بر اینکه نظارت بر اجرای مصوبات نباید به اقدامات صوری محدود شود، گفت: اداره بهزیستی باید موانع موجود را شناسایی و پیشنهادهای لازم را به اداره‌کل بهزیستی استان و شهرستان ارائه کند و گزارش عملکرد دستگاه‌ها نیز در جلسات آینده مورد بررسی قرار گیرد.

وی در پایان تأکید کرد: مناسب‌سازی تنها موضوعی مرتبط با جانبازان و افراد دارای معلولیت نیست، بلکه سالمندان، کودکان، بیماران و در نهایت همه شهروندان از نتایج آن بهره‌مند می‌شوند و باید به عنوان یک وظیفه اداری و فرهنگی با جدیت دنبال شود.

الزام مسئولان دستگاه‌های غایب به ارائه توضیح مکتوب درباره علت عدم حضور در جلسه به فرمانداری بود، همچنین نظام مهندسی، شهرداری‌ها و بخشداران موظف شدند در فرآیند ساخت‌وسازهای جدید اداری و عمومی، با هماهنگی اداره بهزیستی، الزامات مناسب‌سازی را در نقشه‌ها، صدور پروانه و اجرای پروژه‌ها لحاظ کنند.

ایجاد میز خدمت در ورودی ساختمان ادارات برای تسهیل دسترسی ارباب‌رجوع نیز از دیگر مصوبات شورای مناسب‌سازی شهرستان دنا بود، در بخش دیگری از این نشست مقرر شد برای مناسب‌سازی اماکن عمومی، پارک‌ها و مناطق گردشگری و تفریحی روستاهای گردشگرپذیر، بخشداران، دهیاران، اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، بهزیستی و مالکان و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی هماهنگی و اقدامات لازم را با جدیت بیشتری دنبال کنند.