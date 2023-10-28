کنگره ملی ۶۵۵۵ شهید لرستان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، کنگره ملی ۶۵۵۵ شهید لرستان صبح شنبه با حضور سردار سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و دیگر مسئولان ملی و استانی در محل دهکده مقاومت خرم آباد با تلاوت آیاتی از قرآن کریم و قرائت سرود جمهوری اسلامی ایران آغاز شد.

بنابراین گزارش، استان لرستان در مجموع شش هزار و ۵۵۵ شهید، ۱۸ هزار و ۳۷۷ جانباز، ۹۰۰ آزاده، ۱۲۳ هزار و ۵۰۲ رزمنده و ۱۸۷ شهید جاویدالاثر دارد، کنگره ملی شهدای لرستان امروز ششم آبان‌ماه در این استان در حال برگزاری است.

در این راستا قبل از برگزاری این کنگره ملی، شش اجلاسیه به ترتیب شامل شهدای روحانی در تاریخ ۱۰ مهر، شهدای عشایر در تاریخ ۱۷ مهر، شهدای زن در تاریخ ۲۴ مهر، شهدای جاویدالاثر در تاریخ ۲۵ مهر و شهدای فرهنگی و دانش‌آموز در تاریخ یک آبان در لرستان برگزار شد.

همچنین پیش از این دست‌اندرکاران برگزاری کنگره ملی شهدای استان لرستان با حضور در حسینیه امام خمینی (ره) با حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی دیدار کردند.

مشروح بیانات رهبر معظم انقلاب امروز در این کنگره و شبکه‌های استانی و سراسری صدا و سیما پخش خواهد شد.