روز شلوغ غرفه شرکت سنگ آهن مرکزی ایران در سمپوزیوم فولاد ۴۰۲

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی شرکت؛ در نخستین روز از سمپوزیوم فولاد ۴۰۲ کیش، حضور مسئولان و فعالان شاخص معدنی و فولادی در غرفه شرکت سنگ آهن مرکزی ایران بسیار پررنگ بود.

حضور سید یاسر طیب نیا، مدیرعامل فولاد مبارکه، رحیم سرهنگی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، علی ربیعی، وزیر اسبق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یاسر مرادی، عضو هیئت مدیره بانک صادرات و مصطفی محمدنجار رئیس قرارگاه اقتصادی وزارت دفاع و جمعی دیگر از مدیران ارشد معدنی و اقتصادی و صنعتی کشور در غرفه شرکت سنگ آهن مرکزی ایران سبب شد تا مدیرعامل، رئیس هئیت مدیره و سایر مدیران ارشد و همکاران، روز شلوغی را تجربه کنند.

مجتبی حمیدیان، مدیرعامل شرکت سنگ آهن مرکزی ایران در دیدار با چهره‌های شاخص اقتصادی، معدنی و فولادی کشور ضمن تشریح اقدامات کلیدی و ترسیم نقشه راه روشن شرکت، بر تعامل گرایی با رویکرد توسعه پذیری و سرمایه گذاری در شرکتهای معدنی و فولادی ایران تاکید کرد.

قابل ذکر است شرکت سنگ آهن مرکزی ایران با حضور در غرفه ۹۵ بیست و پنجمین دوره نمایشگاه سمپوزیوم فولاد ۴۰۲ کیش آماده حضور بازدیدکنندگان محترم است.

گفتنی است بیست و پنجمین دوره سمپوزیوم فولاد ۴۰۲ کیش به همراه برگزاری نمایشگاه از تاریخ ۲ الی ۴ آبان سال جاری در جزیره کیش در حال برگزاری است.