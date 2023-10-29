توقف پروژه کتابخانه مرکزی کرمانشاه در ایستگاه اعتبارات

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها-سمیه نوری: فرهنگ همان چیزی است که این روزها در شلوغی‌های مسائل اقتصادی و سیاسی مورد کم توجهی و بی مهری‌های بسیار قرار گرفته است تا جایی که بر اساس آمارها و شنیده‌ها در ردیف بودجه‌های استانی توجه چندانی به مسائل فرهنگی صورت نمی‌گیرد.

آنچه که امروز مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار دارد و در موضوعات سخنرانی‌های متعدد به آن اشاره شده توجه به مسائل فرهنگی است چرا که دشمن در جامعه امروز بر فرهنگ و روش‌های نفوذ به آن ورود کرده و برنامه‌های بسیاری برای این حوزه دارد.

یکی از مباحث زیر شاخه‌ای در حوزه فرهنگی کتاب و کتابخوانی است که استان کرمانشاه بر اساس آمارهای منتشر شده در ابتدای سال جاری با هفته‌ای حدود سه دقیقه مطالعه جزو سه استان انتهای جدول است.

استان کرمانشاه جز معدود استان‌هایی است که هنوز کتابخانه مرکزی نداشته و با وجود اینکه ۱۶ سال پیش طرح احداث و راه اندازی این مرکز به تصویب رسید و بودجه و اعتبارات لازم برای آن لحاظ شد اما هنوز به نتیجه نرسیده است.

پروژه کتابخانه مرکزی در سال ۱۳۹۰ طی سفر مقام معظم رهبری مورد تاکید قرار گرفت و با اعتباری حدود ۵.۵ میلیارد تومان جز مصوبات مهم این سفر قرار گرفت و تا ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی را رقم زد اما با این وجود در سال‌های پس از آن پیشرفت چشمگیر دیگری مشاهده نشده است.

این پروژه بعد از اعتبارات سفر مقام معظم رهبری تا حدودی به صورت راکد بود تا اینکه در سفر رئیس جمهور دولت سیزدهم به استان کرمانشاه مجدد در لیست مصوبات به عنوان تکمیل پروژه‌های نیمه تمام گنجانده شده تا با اعتبار ۳۰ میلیارد تومانی به کار آن پایان داده شود اما طبق همچنان جز اسکلتی نیمه کاره تاکنون چیزی مشاهده نشده است.

با وجود اینکه ساخت کتابخانه مرکزی استان کرمانشاه جز مصوبات سفر مقام معظم رهبری و رئیس جمهور بوده اما ظاهراً این مصوبات گره گشای این پروژه نبودند و پس از گذشت ۱۲ سال از سفر رهبر معظم اما همچنان شاهد کشمکش‌هایی در حوزه اعتبارات این پروژه هستیم.

خبرنگاران خبرگزاری مهر بر اساس پیگیری‌های خود در خصوص روند پیشرفت پروژه کتابخانه مرکزی تاکنون پیگیری‌های بسیاری کرده و تاکنون گزارش‌هایی در قالب «داستان ۱۵ ساله کتابخانه کرمانشاه / رفع مانع اعتبارات با مصوبات سفر» «قصه پرغصه کتابخانه مرکزی کرمانشاه» در جهت پیگیری این پروژه نگاشته‌اند.

با این وجود باز هم به مناسبت سالروز سفر مقام معظم رهبری خبرگزاری مهر استان کرمانشاه این پروژه دغدغه‌ای مهم دانست و برای کسب اطلاع از آخرین وضعیت پروژه کتابخانه مرکزی این استان به سراغ مسئولین مربوطه رفت.

عدم تکمیل کتابخانه مرکزی پس از ۱۶ سال یک فاجعه است

محمد امین بهرامی مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص روند پروژه کتابخانه مرکزی این استان، اظهار کرد: این پروژه بیش از ۱۶ سال است که کلنگ زنی شده و اینکه تاکنون به نتیجه نرسیده یک فاجعه محسوب می‌شود.

وی افزود: نقشه اولیه کتابخانه مرکزی مجموعاً در پنج طبقه به همراه طبقه زیر زمین طراحی شده بود اما در گذر زمان برای تسریع در ساخت آن ۲ طبقه از آن کسر شد و از سال ۸۶ تا ۹۰ با دریافت اعتبارات مختصری به مبلغ ۱۷ میلیارد تومان دریافت کرده است.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه تصریح کرد: اعتبارات پروژه کتابخانه مرکزی استان کرمانشاه از سال ۹۰ تا ۹۵ به طور کامل اعتبارات آن قطع شد و پروژه برای مدت پنج سال با رکورد مواجه شد تا اینکه مجدداً با پیگیری‌ها از سال ۹۵ اعتبارات بسیار ناچیز میلیونی که به پیشرفت پروژه هیچ کمکی نکرده جذب شد.

بهرامی یادآور شد: با وجود اینکه کتابخانه‌های مرکزی کرمانشاه مصوبه سفر مقام معظم رهبری در سال ۹۰ بوده اما این پروژه عملاً از سال ۹۱ تا ۹۵ اعتبار این پروژه صفر بوده و در سال‌های ۹۵ تا ۱۴۰۰ در دولت دوازدهم این اعتبار تنها در حد هزینه کارکنان طرح بوده است.

در صورت تأمین اعتبار کمتر از ۲ سال دیگر کرمانشاه صاحب کتابخانه مرکزی می‌شود

وی با تاکید بر اینکه در سال ۱۴۰۱ اعتباراتی در پی سفر ریاست جمهوری برای پروژه کتابخانه مرکزی لحاظ شده، خاطرنشان کرد: در این سفر ۳۰ میلیارد تومان شامل ۱۰ میلیارد تومان اعتبارات نفتی و ۲۰ میلیارد تومان اعتبارات برنامه و بودجه بوده برای این پروژه مشخص شد که از این مبلغ تاکنون تنها ۱۰ میلیارد تومان اعتبار تخصیص یافته است.

بهرامی اشاره کرد: واقعیت این است که با رقم‌های امروز در جامعه تکمیل پروژه کتابخانه مرکزی بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان نیازمند است و در صورت عدم تأمین این اعتبار بدون شک در سال‌های آینده باید بیش از این مبلغ را صرف تکمیل آن کرد.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه با بیان اینکه پروژه کتابخانه مرکزی استان کرمانشاه نیازمند همت و اعتباری ملی است، اضافه کرد: این پروژه تاکنون حدود ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و در صورتی که اعتبارات ویژه برای تکمیل این پروژه اتخاذ شود کمتر از ۲ سال آینده می‌توان شاهد اتمام این پروژه ۱۶ ساله بود.

با وجود صحبت‌های مطرح شده از مدیرکل کتابخانه‌های عمومی راه اندازی یک پروژه قدیمی ۱۶ ساله تنها در صورتی ممکن خواهد بود که عزم ملی و اعتبار ویژه برای آن لحاظ شود در غیر این صورت باید در پی افزایش و تورم‌های هر روز جامعه شاهد هدر رفت سرمایه ملی به دلیل فرسودگی اسکلت این طرح به مرور زمان باشیم.

کتابخانه مرکزی کرمانشاه تنها با همت و اعتبار ملی تعیین تکلیف می‌شود

با توجه به اینکه مشکل اصلی پروژه کتابخانه مرکزی کرمانشاه کمبود اعتبارات عنوان شده به سراغ محمد جواد خجسته مدیرکل دفتر فنی، امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک استانداری کرمانشاه رفتیم که در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پروژه کتابخانه مرکزی یک پروژه استانی است که مهمترین علت توقف ساخت این پروژه از سال ۹۱ تا ۹۶ تنها اعتبارات ناکافی آن بوده است.

وی عنوان کرد: کارفرمای پروژه کتابخانه مرکزی استان کرمانشاه اداره کل راه و شهرسازی بوده و اداره کل کتابخانه عمومی استان بهره بردار این پروژه است که هر طبقه آن با زیر بنای ۲ هزار و ۵۰۰ متر زیر بنا طراحی شده است.

مدیرکل دفتر فنی، امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک استانداری کرمانشاه با اشاره به تغییراتی که در این پروژه صورت گرفته، گفت: پروژه کتابخانه مرکزی که در قالب یک پروژه هفت طبقه طراحی شده بود برای پیشرفت سریع‌تر قرار شد که از راه مولد سازی پروژه در روند ساخت قرار گیرد که شهرداری استان به عنوان سرمایه‌گذار انتخاب شد.

خجسته ادامه داد: در پی جلسه‌ای در زمان مدیر سابق کتابخانه‌های عمومی برگزار شد شهرداری سرمایه گذاری بر این پروژه را پذیرفت اما متأسفانه به دلیل عدم توانایی در تحقق آن تاکنون اقدام مؤثری انجام نداده و همچنان در حال بررسی است.

وی با بیان اینکه کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه به عنوان متولی باید جدی‌تر در امر تکمیل و جذب اعتبارات این پروژه عمل کند، متذکر شد: این مجموعه به عنوان بهره‌بردار نهایی باید به صورت کامل برای به سرانجام رساندن این پروژه پس از ۱۶ سال به آب و آتش بزند و رایزنی‌های لازم برای تأمین اعتبار را انجام دهد.

مدیرکل دفتر فنی، امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک استانداری کرمانشاه مطرح کرد: از سال ۱۴۰۱ تاکنون از ۳۰ میلیارد تومان به پروژه داده شده تاکنون مبلغ هشت میلیارد تومان از اعتبارات مصوب شده سفر ریاست‌جمهوری و بیش از ۱.۶۰۰ میلیارد تومان نیز از محل توازن تأمین و تخصیص داده شده است.

خجسته با تاکید بر لزوم تأمین اعتبارات پروژه کتابخانه مرکزی، گفت: این پروژه باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن تأمین اعتبار شود که با توجه به اعتبار کلانی که مورد نیاز است بهترین راه برای تأمین آن از طریق تهاتر خواهد بود و در مجموع با جذب اعتبارات و مطالبات حدود یکسال دیگر زمان برای تکمیل این پروژه نیاز است.

کرمانشاه نیازمند توجه بیشتر مسئولین به امور فرهنگی دارد

در پایان یک فعال حوزه فرهنگی و کتابخانه‌ای در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ناامیدی اهل کتاب و مطالعه از ساماندهی اوضاع کتابخانه مرکزی، بیان کرد: آنچه که در این سال‌ها از مسئولین شنیده شده گویا تنها وعده و وعیدی بیش نبوده و مسئولان همتی برای تکمیل این پروژه ندارند.

وی با بیان اینکه کرمانشاه درگیر و قربانی وعده و وعیدهای مسئولین شده، افزود: امروز جامعه ما دچار فقر و رکورد فرهنگی شده و با وجود این تهدیدات تقویت جبهه فرهنگی به ویژه کتابخوانی امری است که بارها مورد توجه و تاکید مقام معظم رهبری بوده اما ظاهراً تنها امری که مورد توجه مسئولین و دست اندر کاران قرار نمی‌گیرد همین مسائل فرهنگی است.

این فعال فرهنگی در حوزه کتابخوانی در استان کرمانشاه تاکید کرد: پروژه کتابخانه مرکزی برای کلان شهری همچون کرمانشاه به لحاظ فرهنگی بسیار حائز اهمیت بوده و ما فعلان حوزه کتاب و کتابخوانی بر حسب نیازی که این استان به پروژه‌های فرهنگی دارد از مسئولین تقاضای پیگیری جدی‌تر برای راه اندازی پروژه‌های فرهنگی به ویژه کتابخانه مرکزی را داریم.

با توجه به اینکه شهرداری کرمانشاه در آخرین تصمیمات به عنوان سرمایه گذار و یا جذب سرمایه گذار باید به این پروژه ورود می‌کرده به سراغ این ارگان رفته تا آخرین اقداماتش مور پیگیری قرار گیرد اما با وجود تماس‌های مکرر با شهردار و رئیس سازمان سرمایه گذاری شهرداری و مشارکت‌های مردمی پاسخی از سوی آنها حاصل نشد.

کتابخانه مرکزی استان کرمانشاه در حالی ۱۶ ساله می‌شود که با تأمین اعتباری ۲۳ میلیارد تومانی در دولت یازدهم تکمیل می‌شد و به اعتبار ۱۰۰ میلیارد تومانی کشیده نشود اما با این حال اگر دولت‌های سابق برای تکمیل این پروژه همتی بکار نبردند.

تکمیل پروژه‌های نیمه کاره شعاری است که در دولت سیزدهم بارها به گوش رسیده و امید را دل‌ها روشن کرده و امروز مردم کرمانشاه به ویژه نسل جوان و نوجوانان که به لحاظ فرهنگی نیاز مبرمی به ساخت و راه‌اندازی پروژه کتابخانه مرکزی دارند چشم به دستان و همت بلند آوازه دولت سیزدهم دارند و امید دارند این دولت مردمی پروژه ۱۶ ساله را همچون دولت‌های پیشین به امید دولت‌های بعدی رها و واگذار نکند.