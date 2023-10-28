به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، میثم فرج الهی با اعلام این مطلب خاطرنشان کرد: یکی از فعالان حوزه کشاورزی در استان زنجان که صادرات خوبی به کشور روسیه نیز دارد، موفق به ایجاد مرکز نوآوری در حوزه صادرات محصولات کشاورزی APEIC (agricultural products export innovation Center) در این استان شده‌ است. در همین راستا، سه رویداد در حوزه کشاورزی در این استان برگزار شد و توانستیم در سومین رویداد این مرکز که صادرات زیتون اختصاص داشت، شرکت کنیم.

وی ادامه داد: در رویداد زیتون، ۶۰ طرح که از سوی دانشجویان دانشگاه زنجان و دانشگاه آزاد اسلامی ارائه شدند، مورد بررسی قرار گرفتند. از این میان، ۱۲ طرح انتخاب شده و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری به شرط تضمین خرید شرکت صادر کننده، حمایت از این ۱۲ طرح را وعده داده است. در نتیجه این رویدادها، مرکز نوآوری بر پایه صادرات در حوزه کشاورزی رقم خورد.

فرج‌اللهی افزود: از دیگر اهدافی که معاونت در استان زنجان دنبال می کند، ایجاد آزمایشگاه گواهی صادرات در مرکز نوآوری APEIC است تا بتواند برای محصولات صادراتی، گواهی تایید صادر کند. بر این اساس، هر محصولی که در این آزمایشگاه، تاییدیه بگیرد، می‌تواند به کشور روسیه یا دیگر کشورها صادرات داشته باشد.

وی تصریح‌کرد: در این رویداد ۱۲ شرکت برگزیده حضور دارد و قرار است در مرکز نوآوری مستقر شوند. همچنین، برگزاری دوره‌های سه، چهار روزه منتورینگ و آموزش کسب و کار از دیگر برنامه های این رویداد است.

رییس مرکز طرح‌های کلان و پیشران معاونت علمی با بیان اینکه تجهیز مرکز نوآوری APEIC در راستای تحقق اقتصاد دانش بنیان و کم کردن فاصله دانشگاه و صنعت در دستور کار قرار گرفته است، گفت: در این طرح، دانشگاه ایده های خود را در محل تقاضا وارد می کند و طی آن می‌توان از ظرفیت دانشگاه برای حل مسایل جامعه بهره گرفت.