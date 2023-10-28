فرودگاه بغداد تا بازگشت به شرایط عادی جایگزین فرودگاه نجف می شود

جعفر یازرلو سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه تا فردا فرودگاه نجف قطعاً بسته خواهد بود، گفت: روز گذشته (۵ آبان) طبق نوتام (اطلاعیه هوانوردی) A0741/23 فرودگاه نجف از ساعت ۶ صبح (۵ آبان) به مدت ۳ روز به دلیل تعمیرات سطوح پروازی بسته است؛ از این‌رو همه پروازهای نجف تا اطلاع ثانوی لغو می‌شود.

سخنگوی سازمان هواپیمایی در ادامه تاکید کرد: طبق چنین اطلاعیه که از سوی نوتام اعلام شد متقابلاً سازمان هواپیمایی کشور نیز اطلاعیه به ایرلاین‌ها و شرکت‌های هواپیمایی صادر کرد که به مسافرین چنین مسئله‌ای را اعلام کنند و شرکت‌های هواپیمایی برنامه‌هایی برای بازگرداندن زوار نیز اجرا خواهند کرد.

یازرلو توصیه‌ای به زوار کرد و گفت: با توجه به شرایط موجود حتماً با شرکت‌های هواپیمایی یا مدیران کاروان‌ها نیز در ارتباط باشند تا از تغییرات مطلع شوند.

وی گفت: یکی از پیشنهادات سازمان هواپیمایی کشور این است که فرودگاه بغداد را تا پس‌از اتمام تعمیرات جایگزین فرودگاه نجف کنند و در زمان مناسب نیز اقدامات لازم اجرا خواهد شد.