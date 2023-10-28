  1. اقتصاد
  2. راه و مسکن
۶ آبان ۱۴۰۲، ۱۴:۰۲

سخنگوی سازمان هواپیمایی اعلام کرد؛

فرودگاه بغداد تا بازگشت به شرایط عادی جایگزین فرودگاه نجف می شود

فرودگاه بغداد تا بازگشت به شرایط عادی جایگزین فرودگاه نجف می شود

سخنگوی سازمان هواپیمایی گفت:یکی از پیشنهادات سازمان هواپیمایی کشور این است که فرودگاه بغداد را تا پس‌از اتمام تعمیرات، جایگزین فرودگاه نجف کنند.

جعفر یازرلو سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه تا فردا فرودگاه نجف قطعاً بسته خواهد بود، گفت: روز گذشته (۵ آبان) طبق نوتام (اطلاعیه هوانوردی) A0741/23 فرودگاه نجف از ساعت ۶ صبح (۵ آبان) به مدت ۳ روز به دلیل تعمیرات سطوح پروازی بسته است؛ از این‌رو همه پروازهای نجف تا اطلاع ثانوی لغو می‌شود.

سخنگوی سازمان هواپیمایی در ادامه تاکید کرد: طبق چنین اطلاعیه که از سوی نوتام اعلام شد متقابلاً سازمان هواپیمایی کشور نیز اطلاعیه به ایرلاین‌ها و شرکت‌های هواپیمایی صادر کرد که به مسافرین چنین مسئله‌ای را اعلام کنند و شرکت‌های هواپیمایی برنامه‌هایی برای بازگرداندن زوار نیز اجرا خواهند کرد.

یازرلو توصیه‌ای به زوار کرد و گفت: با توجه به شرایط موجود حتماً با شرکت‌های هواپیمایی یا مدیران کاروان‌ها نیز در ارتباط باشند تا از تغییرات مطلع شوند.

وی گفت: یکی از پیشنهادات سازمان هواپیمایی کشور این است که فرودگاه بغداد را تا پس‌از اتمام تعمیرات جایگزین فرودگاه نجف کنند و در زمان مناسب نیز اقدامات لازم اجرا خواهد شد.

کد مطلب 5923623
زهره آقاجانی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها