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۶ آبان ۱۴۰۲، ۱۳:۲۳

در پردیس تئاتر و موسیقی باغ کتاب؛

«خبری از او نیست» جواد مولانیا به صحنه می‌آید

«خبری از او نیست» جواد مولانیا به صحنه می‌آید

جواد مولانیا، بازیگر و کارگردان تئاتر، نمایش «خبری از او نیست» را در پردیس تئاتر و موسیقی باغ کتاب روی صحنه می‌برد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد مولانیا که پیش‌ از این نمایش‌های موفق «سوتفاهم»، «آمادئوس»، «هوراشیو» و «دن‌کیشوت» را اجرا کرده است، قصد دارد نمایشی جدید را در آذر سال جاری روی صحنه ببرد.

جدیدترین نمایش مولانیا با عنوان «خبری از او نیست» اثری روانشناسانه درباره‌ زندگی است.

این اثر قرار است در بلک‌باکس پردیس تئاتر و موسیقی باغ کتاب اجرا شود.

در خلاصه‌ داستان «خبری از او نیست» چنین آمده است:

«زن و شوهری با دوستان‌شان شامی دوستانه ترتیب می‌دهند، در خلال این مهمانی مسایلی بازگو می‌شود که دیگران از شنیدنش شوکه می‌شوند … .»

اطلاعات مربوط به بازیگران و عوامل «خبری از او نیست» متعاقبا اعلام می‌شود.

کد مطلب 5923671
فریبرز دارایی

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