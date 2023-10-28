ملت فلسطین به حمایت موثر جهانیان و کشورهای اسلامی نیاز دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی ظهر امروز (شنبه) در گفت‌وگوی تلفنی با شیخ «تمیم بن حمد بن خلیفه آل ثانی» امیر قطر، درباره راهکارهای عملی حمایت از ملت مظلوم فلسطین رایزنی کردند.

رئیس جمهور با اشاره به افزایش بی‌سابقه جنایات رژیم صهیونیستی در کشتار زنان و کودکان فلسطینی در عین ایجاد وضع انسانی اسفناک با قطع آب و برق و مسدود کردن ورود غذا و دارو به غزه، بر ضرورت اتخاذ موضع قاطع، یکپارچه و روشن کشورهای اسلامی در حمایت از مردم مظلوم فلسطین تاکید کرد.

رئیسی حمایت‌های کشورهای غربی و در رأس آنها آمریکا از رژیم صهیونیستی را چراغ سبز این کشورها برای انجام این جنایات تعبیر کرد و افزود: امروز ملت فلسطین بیش از هر زمان دیگری به حمایت مؤثر و جدی جهانیان و به ویژه وحدت کشورهای اسلامی نیاز دارد تا تداوم فعالیت ماشین جنگی رژیم صهیونیستی در ارتکاب جنایت و نسل‌کشی متوقف شود.

«تمیم بن حمد بن خلیفه آل ثانی» امیر قطر نیز در این گفت‌وگوی تلفنی رخدادهای امروز غزه را گواهی بر سیاست‌های دوگانه و رسوا شده کشورهای غربی دانست و خاطرنشان کرد: کشورهای منطقه و کشورهای اسلامی می‌توانند با وحدت خود ماشین جنگی رژیم صهیونیستی را متوقف کنند.

امیر قطر با تاکید بر موضع کشورش در حمایت از حقوق حقه ملت فلسطین در تعیین سرنوشت و حق دفاع از خود، گفت: رژیم صهیونیستی همه قواعد بین‌المللی و چارچوب‌های انسانی را زیرپا گذاشته و از ارتکاب هیچ جنایتی ابایی ندارد.