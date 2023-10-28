فرهنگ پدافند غیرعامل برای حمایت از دانش آموران درجامعه ارتقا یابد

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود حمیدی نژاد پیش از ظهر امروز شنبه در آئین نواختن زنگ پدافند غیرعامل در مدرسه دخترانه شاهد بشارت ناحیه ۲ اهواز اظهار کرد: یکی از مهمترین اقدامات در راستای افزایش مصونیت دانش آموزان در برابر توطئه‌های دشمنان در قالب جنگ ترکیبی و شناختی، ترویج فرهنگ پدافند غیرعامل در سطح مجموعه تعلیم و تربیت کشور است.

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان با اشاره به فعالیت‌های آموزش و پرورش خوزستان در راستای تحقق اهداف پدافند غیرعامل، بیان کرد: در درس آمادگی دفاعی، دانش‌آموزان با موضوع پدافند غیرعامل به شکل صحیح آشنا خواهند شد.

وی با تاکید بر به روز شدن آموزش‌ها با توجه به تغییر و تحولات دنیای امروز گفت: دانش آموزان باید بدانند که موضوع پدافند غیرعامل در ساده‌ترین موضوعات پیرامون آن‌ها دخالت دارد.

حمیدی نژاد یادآور شد: دانش‌آموزان باید در زمینه چگونگی مقابله با دروغ‌ها و دسیسه‌های انتشار یافته توسط دشمنان آموزش‌های لازم را فرا بگیرند.