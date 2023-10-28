نرخ مصوب اتحادیه برای تعمیرات موبایل

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از خراب شدن گوشی تلفن همراه، یکی از دغدغه‌ها، بررسی هزینه‌های مربوط به تعمیرات موبایل است؛ زیرا با توجه به قیمت‌ها، بسیاری از افراد توانایی تعویض موبایل و خرید یک گوشی جدید را ندارند. به همین دلیل اولویت افراد تعمیر گوشی می‌باشد تا تعویض گوشی و همین امر حاکی از حائز اهمیت بودن هزینه‌های تعمیر یا تعویض قطعات موبایل است.

خوشبختانه اتحادیه، لیست قیمت‌ها را به صورت سالانه برای کلیه تعمیرکاران ارسال کرده و مشخص کرده است که جهت تعمیر هر قسمت موبایل، چه مبلغی باید از مشتری دریافت شود. در ادامه این مقاله جهت بررسی نرخ‌های مصوب اتحادیه و همچنین سایر عواملی که بر هزینه تعمیرات موبایل مؤثر است با ما همراه باشید.

عوامل مؤثر بر نرخ تعمیرات موبایل

شما می‌توانید با مراجعه به مرکز تعمیرات موبایل ایزی تعمیر که تمامی اجرتهای دریافتی این مجموعه طبق نرخ مصوب اتحادیه است؛ هزینه‌های مربوط به تعمیر یا تعویض هر قطعه را مشاهده و بررسی کرده و سپس با آگاهی بیشتر و خیال راحت اقدام به تعمیر دستگاه خود کنید.

با توجه به نوسانات ایجاد شده در بازار، قیمت برخی قطعات موبایل دچار افزایش شده و تعمیرکار جهت خرید آن قطعه هزینه بالایی می‌پردازد که به دنبال آن به ناچار، باید هزینه بیشتری از مراجعه کننده نیز دریافت کند. اتحادیه موبایل این نرخ‌ها را بر اساس برخی عوامل تعیین می‌کند و در اختیار تعمیرکاران قرار می‌دهد؛ زیرا عوامل مختلفی روی هزینه تعمیرات موبایل تأثیرگذار هستند که در ادامه به بررسی برخی از آن‌ها می‌پردازیم.

برند گوشی

نوع برند گوشی تأثیر بسیاری روی هزینه‌های تعمیر آن دارد. نرخ مصوب اتحادیه جهت تعویض یا تعمیر هر یک از قطعات موبایل، با توجه به برند و مدل دستگاه متفاوت خواهد بود.

مشکل سخت‌افزاری یا نرم‌افزاری

اینکه گوشی چه مشکلی دارد و آیا مشکل آن سخت‌افزاری است یا نرم‌افزاری، تأثیر زیادی روی هزینه‌های تعمیرات موبایل خواهد داشت. به طور مثال در مشکلات سخت‌افزاری، هزینه‌ها مشخص و ثابت بوده به طوری که تعمیرکار نمی‌تواند به ازای تعمیر، هزینه بیشتر یا کمتری را دریافت کند؛ اما در مشکلات نرم‌افزاری، تقریباً بازه قیمتی هزینه‌های تعمیر بیشتر خواهد بود و ممکن است در حد چند میلیون تومان باشد.

اورجینال بودن قطعه استفاده شده

چنانچه جهت تعمیر موبایل، از قطعات اصل و اورجینال استفاده شود، قطعاً هزینه‌ها بالاتر خواهد بود؛ زیرا این قطعات کارایی بیشتری نسبت به قطعات فیک داشته و عمر طولانی‌تری دارند.

نرخ تعمیرات موبایل

نرخ تعمیرات موبایل معمولاً توسط اتحادیه تعیین شده و شما می‌توانید با مراجعه به تعمیرگاه مورد نظر خود، ابتدا هزینه‌ها را بررسی و سپس تصمیم‌گیری کنید. اگر نرخ تعمیر گوشی در مغازه‌ای کمتر از نرخ اتحادیه باشد، امکان پایین بودن کیفیت خدمات ارائه شده توسط آن تعمیرکار زیاد است.

برخی هزینه‌ها مانند تعمیرات ال‌سی‌دی، تاچ، میکروفون و برخی قطعات دیگر معمولاً در تمامی مراکز تعمیرات موبایل به یک قیمت عرضه می‌شوند. نکته قابل توجه این است که در صورت خرابی تلفن همراه حتماً به یک تعمیرکار مطمئن مراجعه کنید تا از وارد شدن آسیب به سایر قطعات موبایل جلوگیری شود. در ادامه به بررسی نرخ مصوب تعمیرات موبایل خواهیم پرداخت.

هزینه تعویض تاچ گوشی

تاچ گوشی یکی از قطعاتی است که به دلیل در دسترس بودن، امکان خراب شدنش نسبت به قطعات دیگر بالاتر بوده و افراد زیادی با مشکل کار نکردن تاچ، به تعمیرکاران مراجعه می‌کنند. نرخ مصوب اتحادیه جهت تعمیر یا تعویض تاچ، از ۱ میلیون تومان تا ۳ میلیون تومان متفاوت است.

هزینه تعویض ال‌سی‌دی گوشی

در برخی گوشی‌ها، تاچ و ال‌سی‌دی پرس و به هم متصل هستند، اما در برخی دیگر این دو قطعه جدا بوده و امکان تعویض هریک به صورت جداگانه وجود دارد. هزینه تعویض ال‌سی‌دی طبق نرخ‌نامه اتحادیه، از ۲ میلیون تومان تا ۵ میلیون تومان متفاوت است.

هزینه تعویض بازر زنگ در گوشی

بازر زنگ، اسپیکر اصلی گوشی است که گاهی در اثر رطوبت یا وارد شدن ضربه فیزیکی دچار آسیب می‌شود. این قطعه قابل تعمیر نیست و در صورت خرابی باید حتماً تعویض شود که هزینه مصوب اتحادیه برای تعمیر بازر زنگ از ۱ الی ۲ میلیون تومان است.

هزینه تعمیر یا تعویض مدار کلیدهای داخلی

در گوشی‌های امروزی دو مدل کلید وجود دارد، کلیدهای بیرونی که قابل دسترس برای کاربر هستند و کلیدهای داخلی که قابل لمس نیستند و روی برد گوشی نصب شده‌اند. در صورت خرابی هر یک از این کلیدها، عملکرد گوشی دچار اختلال خواهد شد. اتحادیه کلیه قیمت‌ها را جهت تعمیرات موبایل ارائه داده که برای این قطعه، هزینه از ۱ الی ۳ میلیون تومان متفاوت است و بستگی به مدل گوشی دارد.

هزینه تعمیر آیسی شارژ

یکی از قطعات مهم در مدار شارژ، آیسی شارژ است که در صورت خرابی بعد از اتصال شارژر، متوجه خواهید شد که دستگاه برق را انتقال نمی‌دهد. همچنین این قطعه وظیفه مهم دیگری نیز بر عهده دارد و آن جلوگیری از ورود جریان‌های ناقص یا غیراستاندارد به گوشی است.

به مرور زمان ممکن است این قطعه فرسوده شده که در این حالت باید حتماً تعویض شود؛ زیرا قابل تعمیر نیست. هزینه تعمیر آیسی شارژ بر اساس نرخ اتحادیه از ۵۰۰ الی ۱ میلیون تومان متفاوت خواهد بود.

هزینه تعویض قاب و شاسی

قاب و شاسی گوشی نیز به دلیل در دسترس بودن دچار آسیب و خرابی می‌شود که در این حالت باید کاربر به مغازه‌های تعمیرات موبایل مراجعه کند. البته امروزه استفاده از گلس و گارد تا حدود زیادی از شدت این آسیب‌ها کاسته است، ولی در هر حال نرخ اعلام شده از طرف اتحادیه برای تعویض این قطعه از ۱ الی ۲.۵ میلیون تومان است.

هزینه تعویض دوربین گوشی

گاهی در هنگام عکاسی متوجه افت کیفیت عکس و فیلم‌ها می‌شویم. در چنین مواقعی در صورتی که ایراد نرم‌افزاری نباشد، باید اقدام به تعویض دوربین گوشی کرد که قیمت تعویض دوربین از ۲ الی ۵ میلیون تومان متفاوت بوده و تأثیر مستقیم بر نوع برند گوشی دارد.

انتخاب یک مرکز تعمیرات موبایل حرفه‌ای

امروزه شغل تعمیرات موبایل تبدیل به یک شغل محبوب و پرطرفدار شده که افراد تنها با سپری کردن دوره‌های یادگیری کوتاه و کمترین سرمایه به راحتی در آن مشغول به کار و کسب درآمد می‌کنند. انتخاب یک مرکز تعمیر موبایل حرفه‌ای و کاربلد قطعاً مهمترین قدم برای رفع مشکل شماست؛ زیرا در این حالت علاوه بر اطمینان از کیفیت کار تعمیرکار، از اصل بودن قطعات استفاده شده در دستگاه خود مطمئن خواهید بود.

در این مقاله سعی بر آن بود که ضمن بررسی نرخ مصوب اتحادیه جهت تعویض قطعات مختلف موبایل، کلیه اطلاعات مهم در ارتباط با تعمیرات آن را بررسی و ارائه کنیم تا افراد در صورت نیاز از آن‌ها بهره بگیرند. چنانچه در خصوص نرخ مصوب اتحادیه جهت تعویض قطعات مختلف موبایل و یا برآورد هزینه‌های تعمیر گوشی و مشکلات سخت افزاری و نرم افزاری گوشی نیاز به متخصصان خبره و با تجربه دارید بایستی از یک مرکز معتبر و شناخته شده با نرخ مصوب اتحادیه مشاوره بگیرید.

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